Βίρτους: Χωρίς Μπελινέλι κόντρα στη Μονακό

Το ντεμπούτο του Μάρκο Μπελινέλι στο EuroCup μπορεί να περιμένει λίγο ακόμη. Ο Ιταλός σούτινγκ γκαρντ δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Βίρτους με τη Μονακό, στη Γαλλία (9/12, 20:00) λόγω ενός μικροτραυματισμού, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μπολόνια.

Την ίδια στιγμή, στην ιταλική ομάδα ο Σάσα Τζόρτζεβιτς δείχνει να παραμένει και όχι να απομακρύνεται! Με τη χρησιμοποίηση του Μπελινέλι να είναι ένα από τα... αγκάθια στη σχέση του Σέρβου προπονητή και της Βίρτους.

Marco Belinelli will NOT play in EuroCup against Monaco due to a minor injury, Virtus Bologna announced

— Emiliano Carchia (@Carchia) December 8, 2020