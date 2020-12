Τζόρτζεβιτς: Φεύγει αλλά... παραμένει στην Βίρτους Μπολόνια (pic)

Όπως αναφέρουν στην Ιταλία, αυτή τη στιγμή ο Σέρβος τεχνικός έχει συνάντηση με την διοίκηση της Βίρτους Μπολόνια προκειμένου να παραμείνει στην ομάδα και να μην αποχωρήσει.

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς είδε την πόρτα της εξόδου την Δευτέρα (7/12) αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, κάτι τέτοιο ενδέχεται να μην γίνει τελικά!

One of the options to replace Sasha Djordjevic as new head coach of Virtus Bologna is….Sasha Djordjevic…@DLabanti reports that Virtus Bologna may decide to keep Djordjevic after firing him less than 24 hours ago



Djordjevic is now metting the front office

— Emiliano Carchia (@Carchia) December 8, 2020