Πολονάρα: «Θαύμα που ζω, πλέον εκτιμώ κάθε στιγμή που πριν θεωρούσα δεδομένη»

Ο «μαχητής», Ακίλε Πολονάρα, μίλησε σε αθλητικό συνέδριο για το μεγαλύτερο μάθημα που πήρε παλεύοντας γενναία με τον καρκίνο.

Συγκλονίζει για ακόμη μια φορά ο «μαχητής της ζωής», Ακίλε Πολονάρα! Ο Ιταλός αναδείχθηκε ο μεγάλος στον... αγώνα με τη λευχαιμία και μετά την απόφασή του να εγκαταλείψει το μπάσκετ και να στραφεί στην προπονητική, μίλησε σε αθλητικό συνέδριο για την «Οδύσσεια» που πέρασε και τα μαθήματα ζωής που αποκόμισε.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ήταν καταστροφικό. Αλλά είναι μια επιλογή που έχω αποδεχτεί. Σίγουρα υπάρχουν κάποια πράγματα που βίωνα διαφορετικά. Τώρα, ίσως ακόμη και μια απλή βόλτα με τα παιδιά μου, την εκτιμώ πολύ περισσότερο από πριν, όταν θεωρούσα τα πάντα δεδομένα», προσθέτοντας πως το μεγαλύτερο επίτευγμά του είναι ότι έγινε πατέρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την πιο δύσκολη στιγμή της ασθένειάς του:

«Ήταν η περίοδος μετά το κώμα. Παρόλο που τα πράγματα βελτιώνονταν, είχα ένα είδος ψυχικής αποστροφής για το φαγητό και το ποτό. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος».

Για την πίστη του στον Θεό:

«Ειλικρινά, ήμουν πάντα πολύ θρησκευόμενο άτομο, αλλά αφότου μου συνέβησαν αυτά τα πράγματα, είμαι λιγότερο, παρόλο που καταλαβαίνω ότι είναι θαύμα που είμαι ακόμα εδώ».