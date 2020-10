Euroleague: «Διαβολοβδομάδα» μετ' εμποδίων (vids)

Ιδιαίτερη θα είναι η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, κι αυτό διότι ο κορονοϊός έχει ταλαιπωρήσει πολύ τις ομάδες της διοργάνωσης.

Ήδη το Μπασκόνια - Ζενίτ αναβλήθηκε (όπως και το Βαλένθια - Ζενίτ), με τον Παναθηναϊκό, που φιλοξενείται στην έδρα της Βιλερμπάν (13/10, 21:45) να περιμένει να δει τι θα γίνει με την γαλλική ομάδα.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για μια δυνατή αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο (14/10, 21:00).

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει και το Φενέρμπαχτσε - ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αλλά και το Βαλένθια - Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά...

Ερυθρός Αστέρας - Ζαλγκίρις Κάουνας (13/10, 20:00, 3-5)

Marius Grigonis is one to WATCH for @bczalgiris! Is he in your fantasy team? pic.twitter.com/5olyfLsfsZ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 12, 2020

Μετά από δύο αγωνιστικές, ο Τζόρνταν Λόιντ είναι πρώτος σκόρερ με 22.5 πόντους.

Ο Μάρκο Σιμόνοβιτς θέλει 5 ριμπάουντ για να φτάσει τα 200.

Ο Τόμας Ουόκαπ είχε πέρυσι 5.5 ασίστ ανά αγώνα (6ος).

Ο Παούλιους Γιανκούνας είναι πρώτος ριμπάουντερ στην διοργάνωση (1.819) και πέμπτος σκόρερ (3.051π.).

Αλμπα Βερολίνου - Αναντολού Εφές (13/10, 21:00, 1-9)

Η τελευταία φορά που η Άλμπα νίκησε την Εφές ήταν τη σεζόν 2003-04 (77-61, 04/02/04).

Ο Λουκ Σίκμα είχε 6.5 ριμπάουντ ανά αγώνα πέρυσι (6ος).

Ο Βασίλιε Μίτσιτς ήταν πέμπτος σε ασίστ πέρυσι (5.8).

Ο Μπράιαντ Ντάνστον είναι δεύτερος σε τάπες (244) και μπροστά του είναι ο Φραν Βάσκεθ (249).

Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός (13/10, 21:45, 1-1)

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για πρώτη φορά πέρυσι και η κάθε μία νίκησε στην έδρα της.

Ο Ισμαέλ Μπακό ήταν δεύτερος σε τάπες πέρυσι (1.0).

Ο Πιερ Τζάκσον έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων στα τελευταία πέντε παιχνίδι που έχει παίξει.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ήταν δεύτερος πέρυσι σε δίποντα (69.1%) και θέλει 3 κλεψίματα για να φτάσει τα 100.

Βαλένθια - Μπαρτσελόνα (13/10, 22:00, 1-3)

Πέρυσι ο Νίκολα Μίροτιτς είχε δώσει τη νίκη στην Μπαρτσελόνα με το νικητήριο καλάθι του 3.4'' πριν το φινάλε του αγώνα και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους.

Ο Σαμ Βαν Ρόσομ έχει 15/15 βολές.

Ο Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς ήταν έβδομος πέρυσι σε ριμπάουντ (6.5).

Ο Φερνάντο Σαν Εμετέριο θέλει 5 κλεψίματα για τα 100.

Ο Νικ Καλάθης έχει αρχίσει σε 140 παιχνίδια σερί βασικός. Η τελευταία φορά που ήρθε από τον πάγκο ήταν τον Ιανουάριο του 2016.

Ο Βίκτορ Κλαβέρ έχει 14/14 βολές.

Ο Νίκολα Μίροτιτς ήταν πέρυσι δεύτερος στο σύστημα αξιολόγησης (22.5) και τέραρτος σε πόντους (19.04).

Ο Νικ Καλάθης ήταν πρώτος σε ασίστ (9.1). Συνολικά, είναι δεύτερος με 1.272.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπάγερν Μονάχου (14/10, 19:30, 5-1)

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν ήταν πέμπτος πέρυσι σε πόντους (16.1).

Ο Οθέλο Χάντερ ήταν δεύτερος σε επιθετικά ριμπάουντ (2.8).

Ο Τζέιλεν Ρέινολντς έχει μαζέψει τουλάχιστον 5 ριμπάουντ στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

Ο Λέον Ραντόσεβιτς θέλει 4 επιθετικά ριμπάουντ για να φτάσει τα 200.

Φενέρμπαχτσε - ΤΣΣΚΑ Μόσχας (14/10, 20:45, 8-19)

Ο Νάντο Ντε Κολό ήταν έκτος πέρυσι σε πόντους (15.9). Συνολικά, έχει 3.101 πόντους (4ος).

Ο Γιαν Βέσελι θέλει 4 επιθετικά ριμπάουντ (436) για να ξεπεράσει τον Γιάννη Μπουρούση (439) στη λίστα.

Ο Μάικ Τζέιμς ήταν τρίτος πέρυσι στο σύστημα αξιολόγησης (20.9β.) και τρίτος σε πόντους (21.1).

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν πέμπτος στο σύστημα αξιολόγησης με 19.2 βαθμούς και πρώτος σε ριμπάουντ με 8.2 ανά αγώνα.

Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο (14/10, 21:00, 13-6)

Starting How big a player could @shields3uno be for @OlimpiaMI1936 this season? pic.twitter.com/Z65uj6fQvY — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 12, 2020

Ο Κώστας Σλούκας ήταν τέταρτος πέρυσι σε ασίστ (6.1). Συνολικά, είναι ένατος με 931.

Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν τέταρτος πέρυσι σε κλεψίματα (1.4).

Ο Γιώργος Πρίντεζης είναι πέμπτος σε ριμπάουντ στη διοργάνωση (1.330).

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι πρώτος σκόρερ στο θεσμό με 4.256 πόντους και πρώτος σε ασίστ με 1.522 πάσες.

Ο Λουίτζι Ντατόμε έχει 15/15 βολές.

Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ ήταν έβδομος πέρυσι σε ασίστ (5.4). Θέλει 5 ασίστ (1.251) για να ξεπεράσει τον Δημήτρη Διαμαντίδη (1.255).

Ο Κάιλ Χάινς είναι τρίτος σε τάπες (234) και δεύτερος σε επιθετικά ριμπάουντ (584).

Ρεάλ Μαδρίτης - Χίμκι (14/10, 22:00, 8-6)

Ο Τζέισι Κάρολ έχει 10/10 βολές.

Ο Έντι Ταβάρες ήταν πέρυσι τρίτος σε ριμπάουντ (7.1) και πρώτος σε τάπες (2.2).

Ο Φακούντο Καμπάτσο ήταν δεύτερος σε κλεψίματα με 1.4 ανά αγώνα.

Ο Φελίπε Ρέγιες έχει τις περισσότερες συμμετοχές στη διοργάνωση (352). Είναι δεύτερος σε ριμπάουντ (1.793) και έκτος σε πόντους (3.022).

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ έχει 17/17 βολές.

Ο Αλεξέι Σβεντ ήταν δεύτερος πέρυσι σε πόντους (21.4) και τέταρτος στο σύστημα αξιολόγησης (19.4β.) Ήταν τρίτος σε ασίστ (6.2).

Ο Γκρεγκ Μονρό ήταν πέμπτος πέρυσι σε ριμπάουντ (6.8).

Ο Τζόρνταν Μίκι ήταν δεύτερος σε τάπες (1.0).