Με ακόμα μία σημαντική απουσία θα παραταχθεί η Ερυθρός Αστέρας απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, καθώς ο Τζάρεντ Μπάτλερ τέθηκε εκτός της αναμέτρησης.

Ακόμα ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε για τον Ερυθρό Αστέρα ενόψει της αναμέτρησης με την Αρμάνι, καθώς ο Τζάρεντ Μπάτλερ δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας του, αφού ταλαιπωρείται από ίωση, όπως ενημέρωσε σχετικά η σερβική ομάδα.

Η απουσία του Μπάτλερ έρχεται να προστεθεί σε εκείνη του Τσίμα Μονέκε, ο οποίος δεν ταξίδεψε στο Μιλάνο μετά από απόφαση του Ιμπόν Ναβάρο. Έτσι, η Ερυθρός Αστέρας θα στερηθεί δύο σημαντικές λύσεις στο παιχνίδι του απέναντι στην ιταλική ομάδα.

Џеред Батлер због вируса неће бити у саставу за вечерашњу утакмицу против Олимпије Милано. Jared Butler will miss tonight’s game against Olimpia Milano due to a illness. #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/ug4uXZ5SpK November 17, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπάτλερ ήταν ο μοναδικός παίκτης που είχε επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στην αποστολή για το Μιλάνο, μετά την τελευταία προπόνηση της Δευτέρας. Ωστόσο, η ίωση άλλαξε τα δεδομένα και τον άφησε εκτός. Τη φετινή σεζόν, ο Αμερικανός μετράει κατά μέσο όρο 9 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ σε 16 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα, έχοντας πάρει μέρος σε 11 αναμετρήσεις.