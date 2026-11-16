Στο Μιλάνο χωρίς τον Τσίμα Μονέκε ταξίδεψε ο Ερυθρός Αστέρας για τον αγώνα της Τρίτης (17/11) με την Αρμάνι Μιλάνο, καθώς ο Ίμπον Ναβάρο τον απέκλεισε για λόγους τακτικής.

Μια απίστευτη απόφαση πήρε ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα Ίμπον Ναβάρο, σύμφωνα με την Mozzart Sport για την αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Euroleague με την Αρμάνι στο Μιλάνο αποκλείοντας από την αποστολή τον Τσίμα Μονέκε!

Η αποστολή των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου αναχώρησε τη Δευτέρα με προορισμό το Μιλάνο, τον πρώτο σταθμό της ομάδας στο πλαίσιο της διπλής αγωνιστικής της Euroleague. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από τον Τύπο της Σερβίας, ο Τσίμα Μονέκε δεν επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο!

Με απόφαση του προπονητή Ίμπον Ναβάρο και του τεχνικού του επιτελείου, ο Νιγηριανός φόργουορντ έμεινε στο Βελιγράδι. Πρόκειται για μια κίνηση που προκαλεί έκπληξη από την πλευρά του Ισπανού τεχνικού, καθώς δεν πρόκειται για απουσία λόγω τραυματισμού, αλλά για μια απόφαση που έχει αποκλειστικά αγωνιστικά και τακτικά κριτήρια!

Ο Μονέκε συχνά βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, τόσο λόγω της συμπεριφοράς του εκτός παρκέ όσο και εξαιτίας των απόψεων που εκφράζει μέσα από το podcast του. Πάντως τη φετινή σεζόν πραγματοποιεί καλές εμφανίσεις, καθώς σε κάτι παραπάνω από 20 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο στην Euroleague μετράει 9.6 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ, με ποσοστό ευστοχίας 60% στα δίποντα και σχεδόν 40% στα τρίποντα.

Ωστόσο, στις δύο τελευταίες εκτός έδρας αναμετρήσεις της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, απέναντι στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει την Τρίτη (17/11, 21:30) την Αρμάνι Μιλάνο στο «Unipol Forum», ενώ την Παρασκευή (20/11, 21:30), θα φιλοξενηθεί από την Μπαρτσελόνα στο «Παλαού Μπλαουγκράνα». Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου έχουν μέχρι στιγμής ρεκόρ 7-4, έπειτα από 11 αγωνιστικές στη Euroleague.