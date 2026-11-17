Η Αρμάνι έπειτα από 9 σερί ήττες ένιωσε ξανά τη χαρά της νίκης αφού επιβλήθηκε με 91-77 του Ερυθρού Αστέρα στο Μιλάνο .

Νίκη- μικρή ανάσα πέτυχε η Αρμάνι Μιλάνο απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα με το εμφατικό 91-77.

Αυτή ήταν η πρώτη στη EuroLeague για την ιταλική ομάδα, έπειτα από τις 29 Σεπτεμβρίου και τη μοναδική της νίκη στη διοργάνωση απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια για την 2η αγωνιστική.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου αντίθετα, γνώρισαν τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους, μετά από αυτή στη Μαδρίτη, και πέμπτη συνολικά σε 12 αγώνες.

Αρμάνι Μιλάνο- Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Ο Ερυθρός Αστέρας αγωνίστηκε στο «Φόρουμ» χωρίς τον Μονέκε που έμεινε στο Βελιγράδι για λόγους τακτικής σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομάδας, αλλά και τον Τζάρεντ Μπάτλερ που έμεινε τελευταία στιγμή εκτός λόγω ίωσης.

Ο Κάρτερ ξεκίνησε «καυτός» πετυχαίνοντας τους πρώτους 6 πόντους του Αστέρα, ενώ καλό ξεκίνημα στο ματς για την Αρμάνι είχαν οι Πίτερς και Ράιτ.

Οι Ιταλοί από -5 που βρέθηκαν στο ξεκίνημα κατάφεραν σε ένα up tempo παιχνίδι να περάσουν στο 6:40 με δυο μπροστά και με συνολικά βελτιωμένη άμυνα και επίθεση βρέθηκαν μπροστά στο τέλος της πρώτης περιόδου με 26-20.

Το Μιλάνο μπήκε άσχημα στη δεύτερη περίοδο αδυνατώντας να σκοράρει στα πρώτα δυόμισι μιση λεπτά. Μετά από ταιμ άουτ του Λούκα Μπάνκι όμως κατάφερε να ξαναμπεί στη λογική της αναμέτρησης. Ο Νουόρα που άργησε αλλά πήρε μπρος 3:30 πριν το τέλος του ημιχρόνου με τρίποντο έβαλε ξανά μπροστά μετά από αρκετό διάστημα την ομάδα του Ίμπον Ναβάρο (33-36). Ο Τζόουνς ανέβασε επίσης στροφές, παρόλα αυτά το Μιλάνο έβρισκε απαντήσεις με κορυφαίο τον Ράιτ και στις δυο πλευρές του παρκέ. Η ανάπαυλα εν τέλει, βρήκε μπροστά τον Αστέρα με οριακό προβάδισμα δυο πόντων (42-44).

Οι Μπολμάρο και Τόμπσον έδωσαν τον τόνο με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, παίρνοντας με επιτυχία αρκετές από τις επιθέσεις των Ιταλών, οι οποίοι πέρασαν εκ νέου μπροστά στο σκορ και διατήρησαν το προβάδισμα τους μέχρι το φινάλε του δεκαλέπτου (66-61), εκεί όπου ήρθε και μια εντυπωσιακή τάπα του Μπερνέλ σε μπάσιμο του Κάρτερ.

Με τον Μπερνέλ να συνεχίζει σε... ημιάγρια κατάσταση και να πετυχαίνει δυο τρίποντα στη σειρά και ένα δίποντο στη συνέχεια, η Αρμάνι έφτασε μετά το πρώτο τρίλεπτο της τελευταίας περιόδου στο +11 (74-63), αναγκάζοντας τον Ναβάρο να πάρει άμεσα τάιμ άουτ για να διορθώσει την κατάσταση, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το Μιλάνο έδειξε σοβαρότητα μέχρι το φινάλε, έβγαλε πάθος στις μονομαχίες, διαχειρίστηκε το προβάδισμα και έφτασε στη νίκη με 91-77.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 42-44, 66-61, 91-77

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ήθελε πολύ να επιστρέψει στις νίκες η Αρμάνι και κατάφερε να φανεί συγκεντρωμένη στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.



MVP... Ο Μπερνέλ (12 πόντους, 2/3 τρίποντα & 4 ριμπάουντ) άλλαξε τη μοίρα της αναμέτρησης και με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καθοριστικός για τη νίκη της Αρμάνι.



ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Μπολμάρο (15 πόντους, 3/5 τρίποντα)τα έδωσε όλα για ένα ακόμα παιχνίδι με ηγετική παρουσία στο παρκέ.



ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Νέο step up από τον εκπληκτικό Κάρτερ των 21 πόντων για τον Αστέρα που όμως δεν έφτανε.



ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Νουόρα με μόλις 9 πόντους έμεινε μακριά απ' τα καλά του στάνταρ επιθετικά.



ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Το επί μέρους 25-16 της 4ης περιόδου, που η Αρμάνι επέβαλε το ρυθμό της και έφτασε στη νίκη.

Armani Olimpia Milan FG 2PT FG 3PT FG FT REB BLK FOULS Head coach: Luca Banchi MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F A C D +/- EFF # Players 0 J. Burnell 11:21 12 5/8 62.5% 3/5 60.0% 2/3 66.7% 0/1 0.0% 2 2 4 0 0 0 1 1 0 1 13 2 R. Cole 13:16 3 1/5 20.0% 1/3 33.3% 0/2 0.0% 1/2 50.0% 1 2 3 4 0 1 0 0 1 2 4 5 M. Wright * 25:52 10 5/8 62.5% 5/8 62.5% 0/0 0.0% 0/1 0.0% 1 4 5 1 4 2 1 0 3 5 17 6 O. Diop 09:26 4 1/2 50.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 4 7 S. Tonut 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 L. Bolmaro * 18:26 15 6/10 60.0% 3/5 60.0% 3/5 60.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 1 3 0 1 3 0 6 13 D. Thompson * 26:14 12 4/8 50.0% 2/5 40.0% 2/3 66.7% 2/2 100.0% 0 1 1 8 3 1 0 0 1 2 20 17 G. Ricci 08:55 2 1/3 33.3% 1/1 100.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 2 22 D. Hall 22:26 9 4/10 40.0% 4/8 50.0% 0/2 0.0% 1/2 50.0% 4 2 6 3 1 1 0 0 2 2 11 23 M. Guduric 21:13 5 2/7 28.6% 1/4 25.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 3 0 3 2 1 0 0 2 1 3 6 24 G. Mathews 18:25 9 2/5 40.0% 0/0 0.0% 2/5 40.0% 3/3 100.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 2 2 11 25 A. Peters * 24:26 10 4/10 40.0% 2/5 40.0% 2/5 40.0% 0/0 0.0% 3 4 7 0 2 2 0 1 2 2 10 Team 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 3 TOTAL 200:00 91 35/76 46.1% 23/46 50.0% 12/30 40.0% 9/13 69.2% 20 20 40 20 13 11 2 5 18 20 107