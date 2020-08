Αρμάνι: Ξεκινά η προετοιμασία (pic)

Έφτασε η ώρα για να επιστρέψουν στα παρκέ οι παίκτες της Αρμάνι.

Τη Δευτέρα (3/8) ξεκινά η προετοιμασία της ομάδας του Μιλάνου.

Ο σύλλογος της Ιταλίας στοχεύει στο Final 4 της Euroleague, καθώς ενισχύθηκε με τους Τζίτζι Ντατόμε, Κάιλ Χάινς, Μάλκολμ Ντιλέινι, Κέβιν Πάντερ, ενώ ανανέωσε και τον Ταρζέφσκι για την front line της.

Το πρώτο φιλικό θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου με αντίπαλο τη Σάσαρι.

Si parte: l’Olimpia torna a lavorare al Mediolanum Forum https://t.co/d0QDKu2yM4

Let’s the ball rolling: Olimpia is back to work in Milan https://t.co/glQtkO9t41

Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) August 2, 2020