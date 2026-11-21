EuroLeague: MVP της 13ης αγωνιστικής ο Μόουζες Ράιτ
Η Αρμάνι Μιλάνο αρχίζει και... ρολάρει με τον Λούκα Μπάνκι στον πάγκο της! Οι Λομβαρδοί επιβλήθηκαν με 78-70 της Φενέρμπαχτσε στο Μιλάνο και σημείωσαν δεύτερη διαδοχική νίκη στη διοργάνωση.
Κορυφαίος για τον σύλλογο της Βόρειας Ιταλίας ήταν ο Μόουζες Ράιτ. O πρώην παίκτης των Ζάλγκιρις Κάουνας και Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, έκανε double - double καταγράφοντας 22 πόντους (7/10 δίποντα, 8/9 βολές), 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, ενώ είχε και επτά κερδισμένα φάουλ.
A dominant performance to get @OlimpiaMI1936 back on track 🤩 @mant12_ takes home the Round 13 MVP honors! MVP of the Round | @VisitAbuDhabi https://t.co/BtXizmvu0Z— EuroLeague (@EuroLeague) November 21, 2026
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Έτσι, συγκέντρωσε 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR) και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 13ης αγωνιστικής στη EuroLeague.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.