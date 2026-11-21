Ο Μόουζες Ράιτ ήταν κυριαρχικός στη νίκη της Αρμάνι Μιλάνο κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και αναδείχθηκε MVP της 13ης αγωνιστικής στη EuroLeague.

Η Αρμάνι Μιλάνο αρχίζει και... ρολάρει με τον Λούκα Μπάνκι στον πάγκο της! Οι Λομβαρδοί επιβλήθηκαν με 78-70 της Φενέρμπαχτσε στο Μιλάνο και σημείωσαν δεύτερη διαδοχική νίκη στη διοργάνωση.

Κορυφαίος για τον σύλλογο της Βόρειας Ιταλίας ήταν ο Μόουζες Ράιτ. O πρώην παίκτης των Ζάλγκιρις Κάουνας και Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, έκανε double - double καταγράφοντας 22 πόντους (7/10 δίποντα, 8/9 βολές), 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, ενώ είχε και επτά κερδισμένα φάουλ.

A dominant performance to get @OlimpiaMI1936 back on track 🤩 @mant12_ takes home the Round 13 MVP honors! MVP of the Round | @VisitAbuDhabi https://t.co/BtXizmvu0Z Δείτε Επίσης Παίξε δωρεάν στο Gazzetta Games November 21, 2026

Έτσι, συγκέντρωσε 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR) και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 13ης αγωνιστικής στη EuroLeague.