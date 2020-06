Ασταμάτητη είναι Αρμάνι φέτος, έχοντας βάλει πολύ ψηλά τον πήχη στην Euroleague, ψάχνοντας τρόπο να παίξει επιτέλους σε ένα Final 4.

Oι Ιταλοί μέσω μιας φωτογραφίας που ανέβασαν, αρχικά προετοίμασαν τον κόσμο για την απόκτηση του Τζίτζι Ντατόμε που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, ενώ λίγα λεπτά αργότερα το έκαναν επίσημο.

Η ομάδα του Μιλάνου έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πάρει τους Κάιλ Χάινς, Μάλκολμ Ντιλέινι και Κέβιν Πάντερ, ενώ ανανέωσε και τον Ταρζέφσκι για την front line της.

O Iταλός φόργουρντ αγωνίστηκε σε 15 ματς με τη Φενέρ στη Euroleague, πριν την οριστική διακοπή και είχε 9 πόντους και 3.6 ριμπάουντ μέσο όρο.

Felice di ricominciare in questo Club“: l’Olimpia e Milano accolgono Gigi Datome https://t.co/LaIy9tDyZ1

Happy to restart from this Club“: Olimpia and Milan welcome Gigi Datome https://t.co/xQVnliKbM9#insieme #WelcomeGigi #GigiDatome @GigiDatome pic.twitter.com/xZByrEtI19

