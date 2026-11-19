Η Αρμάνι έκανε τρομερή ανατροπή στο Μιλάνο και επικράτησε (78-70) της Φενέμπαχτσε κάνοντας επιμέρους σκορ 23-4 στα τελευταία εννιά λεπτά του αγώνα!

Οι τρεις σωματοφύλακες της Αρμάνι Μιλάνο έκαναν θαύματα καθώς Ράιτ, Μπολμάρο και Γκούντουριτς έκαναν απίστευτη ανατροπή στην τελευταία περίοδο. Η Φενέρμπαχτσε προηγήθηκε με 55-66 (31') αλλά η ιταλική ομάδα έκανε επιμέρους σκορ 23-4 στον εναπομείναντα χρόνο και πήρε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους ήταν απογοητευτική σε όλο το παιχνίδι παίζοντας ατομικό μπάσκετ που φάνηκε εξάλλου μέσα από τις μόλις 10 ασίστ.

Ο αγώνας

Τα πρώτα λεπτά (2-9) μάλλον ήταν παραπλανητικά ως προς την εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου καθώς η Αρμάνι ήταν ανταγωνιστική, πήρε 11 πόντους από τα τέσσερα λάθη της Φενέρμπαχτσε φτάνοντας τις οκτώ τελικές πάσες στην πρώτη περίοδο η οποία έκλεισε στο +4 (23-19) για την ιταλική ομάδα.

Η Φενέρ δεν είχε κατεύθυνση στην επίθεση (και) στο δεύτερο δεκάλεπτο, στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Χόρτον Τάκερ (15π.) και είχε πρόβλημα στη ρακέτα λόγω της δράσης του Μόουζες Ράιτ (10π.). Η Αρμάνι επιχείρησε να χτίσει διαφορά (34-30, 17’) αλλά δεν της το επέτρεψε ο Τάκερ στέλνοντας μάλιστα την ομάδα του με προβάδισμα (37-38) στ’ αποδυτήρια.

Η αφύπνιση του Ουέιντ Μπάλντουιν στην 3η περίοδο οδήγησε τη Φενέρ στο +10 (39-49, 24'). Ο Μόουζες Ράιτ και πάλι κράτησε την Αρμάνι (50-51, 27'). Η περίοδος έκλεισε με buzzer beater του Μπάλντουιν, στον δέκατο πόντο του Αμερικανού σ' αυτό το δεκάλεπτο (55-61).

Η ενεργοποίηση του Σέιν Λάρκιν έδωσε περισσότερες επιλογές στη Φενέρ η οποία ξέφυγε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (55-66) στις αρχές της τελευταίας περιόδου. Και πάλι όμως η Αρμάνι έδειξε αντανακλαστικά. Αρχικά με τρίποντα του Ντέβον Χολ και στη συνέχεια με τον Ράιτ κάνοντας 12-0 σερί και μπήκε με προβάδισμα (67-66) στο τελευταίο πεντάλεπτο.

Ο Γκούντουριτς φρόντισε για τη διατήρηση του προβαδίσματος με εξαιρετικό παιχνίδι στην τελευταία περίοδο. Ένα τρίποντο του Μπολμάρο έδωσε προβάδισμα έξι πόντων (74-68) στην Αρμάνι διευρύνοντας έτσι και το σερί στο 19-2, 90'' πριν το τέλος. Ο Αργεντίνος έβαλε ένα ακόμη κρίσιμο σουτ (76-70), έκανε μία τάπα στον Λάρκιν και μάλιστα μετά το άστοχο σουτ του τελευταίου στα 20'' πριν το τέλος, έπεσαν οι τίτλοι τέλους.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Αρμάνι έπαιξε τρομερή άμυνα και οδήγησε τη Φενέρμπαχτσε σε δυσλειτουργικές επιθέσεις. Στη δική της επίθεση, είχε τρεις πόλους με τους Ράιτ, Γκούντουριτς και Μπολμάρο.

MVP… βάσει αξιολόγησης ο Μόουζες Ράιτ με τους 33 βαθμούς αλλά βάσει εξέλιξης αγώνα ο Μπολμάρο καθώς έβαλε τους 5 από τους 19 πόντους του στο τέλος, έκανε και μια μεγαλοπρεπή τάπα στον Λάρκιν εκεί που η Φενέρ επιχείρησε να επιστρέψει.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… Ο Μάρκο Γκούντουριτς συντρόφευσε τους Ράιτ, Μπολμάρο

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Χόρτον Τάκερ προσπάθησε να κάνει τη δουλειά του και στο δεύτερο ημίχρονο δεν πήρε μπάλες.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… οι Κλάιμπερν και Σιλντς για τη Φενέρ. Και πάλι στα ρηχά νερά ο Πίτερς για την Αρμάνι.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η χαμηλή δημιουργία της Φενέρμπαχτσε με τις μόλις 10 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 37-38, 55-61, 78-70

Armani Olimpia Milan

Armani Olimpia Milan Coach: Luca Banchi FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 J. Burnell 06:40 3 1/2 50.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1/1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 2 R. Cole * 07:27 0 0/1 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 M. Wright 28:46 22 7/11 63.6% 7/10 70.0% 0/1 0.0% 8/9 88.9% 2 9 11 2 1 1 1 0 36 6 O. Diop * 10:52 7 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 3/5 60.0% 2 2 4 0 1 1 0 0 10 7 S. Tonut 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 L. Bolmaro 28:40 19 7/13 53.8% 5/10 50.0% 2/3 66.7% 3/3 100.0% 1 0 1 5 2 1 0 2 21 13 D. Thompson * 14:44 4 1/6 16.7% 1/4 25.0% 0/2 0.0% 2/2 100.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 -1 17 G. Ricci 18:10 0 0/3 0.0% 0/0 0.0% 0/3 0.0% 0/0 0.0% 0 4 4 0 1 1 0 1 0 22 D. Hall 21:53 6 2/6 33.3% 0/2 0.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 0 3 3 4 0 2 1 0 7 23 M. Guduric * 32:14 16 6/11 54.5% 4/8 50.0% 2/3 66.7% 2/2 100.0% 0 1 1 4 3 3 2 0 15 24 G. Mathews 10:15 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 25 A. Peters * 20:19 1 0/2 0.0% 0/1 0.0% 0/1 0.0% 1/1 100.0% 0 2 2 1 2 0 1 0 4 TOTAL 200:00 78 26/58 44.8% 20/41 48.8% 6/17 35.3% 20/23 87.0% 8 25 33 19 18 11 5 3 100

Fenerbahce Tarfin Istanbul