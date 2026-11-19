Οι τρεις σωματοφύλακες της Αρμάνι Μιλάνο έκαναν θαύματα καθώς Ράιτ, Μπολμάρο και Γκούντουριτς έκαναν απίστευτη ανατροπή στην τελευταία περίοδο. Η Φενέρμπαχτσε προηγήθηκε με 55-66 (31') αλλά η ιταλική ομάδα έκανε επιμέρους σκορ 23-4 στον εναπομείναντα χρόνο και πήρε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της. Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους ήταν απογοητευτική σε όλο το παιχνίδι παίζοντας ατομικό μπάσκετ που φάνηκε εξάλλου μέσα από τις μόλις 10 ασίστ.
Ο αγώνας
Τα πρώτα λεπτά (2-9) μάλλον ήταν παραπλανητικά ως προς την εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου καθώς η Αρμάνι ήταν ανταγωνιστική, πήρε 11 πόντους από τα τέσσερα λάθη της Φενέρμπαχτσε φτάνοντας τις οκτώ τελικές πάσες στην πρώτη περίοδο η οποία έκλεισε στο +4 (23-19) για την ιταλική ομάδα.
Η Φενέρ δεν είχε κατεύθυνση στην επίθεση (και) στο δεύτερο δεκάλεπτο, στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες του Χόρτον Τάκερ (15π.) και είχε πρόβλημα στη ρακέτα λόγω της δράσης του Μόουζες Ράιτ (10π.). Η Αρμάνι επιχείρησε να χτίσει διαφορά (34-30, 17’) αλλά δεν της το επέτρεψε ο Τάκερ στέλνοντας μάλιστα την ομάδα του με προβάδισμα (37-38) στ’ αποδυτήρια.
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Η αφύπνιση του Ουέιντ Μπάλντουιν στην 3η περίοδο οδήγησε τη Φενέρ στο +10 (39-49, 24'). Ο Μόουζες Ράιτ και πάλι κράτησε την Αρμάνι (50-51, 27'). Η περίοδος έκλεισε με buzzer beater του Μπάλντουιν, στον δέκατο πόντο του Αμερικανού σ' αυτό το δεκάλεπτο (55-61).
Η ενεργοποίηση του Σέιν Λάρκιν έδωσε περισσότερες επιλογές στη Φενέρ η οποία ξέφυγε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (55-66) στις αρχές της τελευταίας περιόδου. Και πάλι όμως η Αρμάνι έδειξε αντανακλαστικά. Αρχικά με τρίποντα του Ντέβον Χολ και στη συνέχεια με τον Ράιτ κάνοντας 12-0 σερί και μπήκε με προβάδισμα (67-66) στο τελευταίο πεντάλεπτο.
Ο Γκούντουριτς φρόντισε για τη διατήρηση του προβαδίσματος με εξαιρετικό παιχνίδι στην τελευταία περίοδο. Ένα τρίποντο του Μπολμάρο έδωσε προβάδισμα έξι πόντων (74-68) στην Αρμάνι διευρύνοντας έτσι και το σερί στο 19-2, 90'' πριν το τέλος. Ο Αργεντίνος έβαλε ένα ακόμη κρίσιμο σουτ (76-70), έκανε μία τάπα στον Λάρκιν και μάλιστα μετά το άστοχο σουτ του τελευταίου στα 20'' πριν το τέλος, έπεσαν οι τίτλοι τέλους.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Αρμάνι έπαιξε τρομερή άμυνα και οδήγησε τη Φενέρμπαχτσε σε δυσλειτουργικές επιθέσεις. Στη δική της επίθεση, είχε τρεις πόλους με τους Ράιτ, Γκούντουριτς και Μπολμάρο.
MVP… βάσει αξιολόγησης ο Μόουζες Ράιτ με τους 33 βαθμούς αλλά βάσει εξέλιξης αγώνα ο Μπολμάρο καθώς έβαλε τους 5 από τους 19 πόντους του στο τέλος, έκανε και μια μεγαλοπρεπή τάπα στον Λάρκιν εκεί που η Φενέρ επιχείρησε να επιστρέψει.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… Ο Μάρκο Γκούντουριτς συντρόφευσε τους Ράιτ, Μπολμάρο
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Χόρτον Τάκερ προσπάθησε να κάνει τη δουλειά του και στο δεύτερο ημίχρονο δεν πήρε μπάλες.
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… οι Κλάιμπερν και Σιλντς για τη Φενέρ. Και πάλι στα ρηχά νερά ο Πίτερς για την Αρμάνι.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η χαμηλή δημιουργία της Φενέρμπαχτσε με τις μόλις 10 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 23-19, 37-38, 55-61, 78-70
|Armani Olimpia Milan
|Coach: Luca Banchi
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|J. Burnell
|06:40
|3
|1/2
|50.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|2
|R. Cole *
|07:27
|0
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|M. Wright
|28:46
|22
|7/11
|63.6%
|7/10
|70.0%
|0/1
|0.0%
|8/9
|88.9%
|2
|9
|11
|2
|1
|1
|1
|0
|36
|6
|O. Diop *
|10:52
|7
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|3/5
|60.0%
|2
|2
|4
|0
|1
|1
|0
|0
|10
|7
|S. Tonut
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|L. Bolmaro
|28:40
|19
|7/13
|53.8%
|5/10
|50.0%
|2/3
|66.7%
|3/3
|100.0%
|1
|0
|1
|5
|2
|1
|0
|2
|21
|13
|D. Thompson *
|14:44
|4
|1/6
|16.7%
|1/4
|25.0%
|0/2
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|-1
|17
|G. Ricci
|18:10
|0
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/3
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|4
|4
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|22
|D. Hall
|21:53
|6
|2/6
|33.3%
|0/2
|0.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|4
|0
|2
|1
|0
|7
|23
|M. Guduric *
|32:14
|16
|6/11
|54.5%
|4/8
|50.0%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100.0%
|0
|1
|1
|4
|3
|3
|2
|0
|15
|24
|G. Mathews
|10:15
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|A. Peters *
|20:19
|1
|0/2
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|1/1
|100.0%
|0
|2
|2
|1
|2
|0
|1
|0
|4
|TOTAL
|200:00
|78
|26/58
|44.8%
|20/41
|48.8%
|6/17
|35.3%
|20/23
|87.0%
|8
|25
|33
|19
|18
|11
|5
|3
|100
|Fenerbahce Tarfin Istanbul
|Coach: Saras Jasikevicius
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|S. Larkin *
|21:26
|11
|4/10
|40.0%
|3/4
|75.0%
|1/6
|16.7%
|2/2
|100.0%
|1
|3
|4
|1
|3
|2
|0
|0
|6
|1
|M. Bingham
|14:34
|7
|3/5
|60.0%
|2/2
|100.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|0
|4
|3
|1
|0
|2
|2
|W. Baldwin IV
|29:21
|13
|6/13
|46.2%
|5/8
|62.5%
|1/5
|20.0%
|0/0
|0.0%
|1
|3
|4
|4
|2
|2
|0
|0
|10
|5
|S. Sanli
|05:25
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|0
|4
|0
|0
|0
|-3
|8
|T. Horton Tucker
|24:52
|17
|7/13
|53.8%
|4/8
|50.0%
|2/5
|40.0%
|3/3
|100.0%
|0
|4
|4
|0
|3
|0
|0
|0
|16
|9
|J. Juzang *
|27:24
|8
|3/9
|33.3%
|1/2
|50.0%
|2/7
|28.6%
|0/0
|0.0%
|2
|3
|5
|0
|2
|0
|1
|1
|8
|10
|M. Mahmutoglu
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|T. Forrest *
|12:21
|6
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|1
|0
|1
|1
|3
|1
|1
|0
|7
|16
|D. Powell *
|18:22
|4
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|3
|4
|7
|3
|4
|2
|1
|0
|8
|21
|W. Clyburn
|19:04
|3
|1/4
|25.0%
|0/1
|0.0%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|0
|3
|31
|S. Shields *
|18:49
|0
|0/2
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|2
|43
|I. Sargiunas
|08:22
|1
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|70
|26/63
|41.3%
|18/32
|56.3%
|8/31
|25.8%
|10/11
|90.9%
|11
|25
|36
|10
|27
|13
|6
|1
|60
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