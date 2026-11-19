EuroLeague: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού στο Κάουνας
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Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζάλγκιρις για την 13η αγωνιστική.
Η Ντουμπάι BC έκανε το 2/2 στη διπλή εβδομάδα, επικρατώντας της Μακάμπι με 80-74. Ο Παναθηναϊκός παρότι δυσκολεύτηκε πέρασε από το Κάουνας, κερδίζοντας τη Ζάλγκιρις με 87-72, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.
Η 13η αγωνιστική:
Πέμπτη (19/11):
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- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC: 74-80
- Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός: 72-87
- 21:00 Μπάγερν - Μπασκόνια
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε
- 21:45 Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ
- 22:00 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια
Παρασκευή (20/11)
- 19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν
- 21:15 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας
- 21:45 Παρτίζαν - Μπεσίκτας
Η Βαθμολογία:
- Βαλένθια 9-3
- Ολυμπιακός 9-3
- Παναθηναϊκός 9-4
- Ντουμπάι 9-4
- Φενέρμπαχτσε 8-4
- Μπαρτσελόνα 8-4
- Ζάλγκιρις 8-5
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-5
- Ερυθρός Αστέρας 7-5
- Χάποελ Τελ Αβίβ 7-5
- Παρτίζαν 6-6
- Μπεσίκτας 6-6
- Παρί 6-6
- Εφές 5-7
- Βίρτους Μπολόνια 5-7
- Βιλερμπάν 4-8
- Μπάγερν Μονάχου 3-9
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10
- Αρμάνι Μιλάνο 2-10
- Μπασκόνια 1-11
Η επόμενη αγωνιστική (14η):
Τρίτη (24/11)
- 19:00 Μπεσίκτας – Παρί
- 20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια
- 21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ
- 21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός
- 21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο
- 22:00 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε
Τετάρτη (25/11):
- 18:00 Ντουμπάι – Παρτιζάν
- 21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας
@Photo credits: INTIME
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