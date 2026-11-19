Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζάλγκιρις για την 13η αγωνιστική.

Η Ντουμπάι BC έκανε το 2/2 στη διπλή εβδομάδα, επικρατώντας της Μακάμπι με 80-74. Ο Παναθηναϊκός παρότι δυσκολεύτηκε πέρασε από το Κάουνας, κερδίζοντας τη Ζάλγκιρις με 87-72, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Η 13η αγωνιστική:

Πέμπτη (19/11):

Παρασκευή (20/11)

19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν

21:15 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας

21:45 Παρτίζαν - Μπεσίκτας

Η Βαθμολογία:

Βαλένθια 9-3 Ολυμπιακός 9-3 Παναθηναϊκός 9-4 Ντουμπάι 9-4 Φενέρμπαχτσε 8-4 Μπαρτσελόνα 8-4 Ζάλγκιρις 8-5 Ρεάλ Μαδρίτης 7-5 Ερυθρός Αστέρας 7-5 Χάποελ Τελ Αβίβ 7-5 Παρτίζαν 6-6 Μπεσίκτας 6-6 Παρί 6-6 Εφές 5-7 Βίρτους Μπολόνια 5-7 Βιλερμπάν 4-8 Μπάγερν Μονάχου 3-9 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10 Αρμάνι Μιλάνο 2-10 Μπασκόνια 1-11

Η επόμενη αγωνιστική (14η):

Τρίτη (24/11)

19:00 Μπεσίκτας – Παρί

20:00 Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια

21:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός

21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο

22:00 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε

Τετάρτη (25/11):