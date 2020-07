ΜΠΟΥΜ...!!! Ο Κώστας Σλούκας @kos_slou16 επέστρεψε στην οικογένεια του Ολυμπιακού @olympiacosbc! Σεζόν 2015/16: Ο Έλληνας γκαρντ αποχαιρετά τους Περαιώτες και ανοίγει το κεφάλαιο της Φενέρμπαχτσε Σεζόν 2020/21: Η μεγάλη επιστροφή Ο 30χρονος άσος επέστρεψε στον σύλλογο από τον οποίο ξεκίνησε την καριέρα του, έκανε φίλους, σήκωσε κούπες και λατρεύτηκε από τον κόσμο για να τελειώσει ο,τι άρχισε! #olympiacos #olympiacocbc #kostassloukas #sloukas #comeback #euroleague #transfer #thereturn

