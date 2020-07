Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την συμφωνία με τον Κώστα Σλούκα έκανε τον γύρο της Ευρώπης και ήταν φυσικό κι επόμενο να ασχοληθεί η Euroleague μαζί τους.

Δείτε το βίντεο της διοργανώτριας Αρχής για την επιστροφή του Έλληνα γκαρντ στον Πειραιά.

.@kos_slou is back in the famous red and white jersey!

Who's excited to see him return to @olympiacosbc?#GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/j5lUCFNHSL

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 24, 2020