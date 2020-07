Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού αφού πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, στη συνέχεια ανακοινώθηκε και ακολούθως παρουσιάστηκε και επίσημα από την διοίκηση των «μπλαουγκράνα».

Λίγο αργότερα ο Άλεξ Αμπρίνες έσπευσε να τον υποδεχθεί στην Μπαρτσελόνα γράφοντας στο twitter: «Καλωσόρισες στην οικογένεια» ήταν το χαρακτηριστικό του ποστάρισμα.

Ένα 24ωρο πιο πριν είχε σπεύσει να τον καλωσορίσει στην Βαρκελώνη και ο Νίκολα Μίροτιτς.

Welcome to the Family!!! @Nick_Calathes15 @FCBbasket

