Λίγο μετά την ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα για τη συμφωνία με τον Νικ Καλάθη, ο Νίκολα Μίροτιτς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την απόκτηση του Έλληνα γκαρντ.

Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού «απάντησε» στον... νέο συμπαίκτη του γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το εκτιμώ αδερφέ μου. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν».

Appreciate it my brother. Can’t wait for the upcoming season

— Nick Calathes (@Nick_Calathes15) July 9, 2020