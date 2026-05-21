Η Euroleague ανακοίνωσε τις τριάδες των διαιτητών στους δύο ημιτελικούς του Final Four στην Αθήνα.

Όπως είχε γίνει γνωστό από την πρώτη στιγμή, ο Ισπανός Κάρλος Περούγκα θα σφύριζε τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε και αυτό διότι δεν θα μπορούσε να βρεθεί στον άλλον ημιτελικό Βαλένθια-Ρεάλ λόγω του ότι αναμετρώνται ομάδες από τη χώρα του. Ενώ δεν θα είχε το δικαίωμα να σφυρίξει ούτε τον τελικό.

Η Euroleague ανακοίνωσε και τους υπόλοιπους διαιτητές που θα βρεθούν στους δύο ημιτελικούς του Final Four. Συγκεκριμένα στο παιχνίδι των «ερυθρολευκων» θα βρεθούν επίσης ο Κροάτης Σρέτεν Ράντοβιτς και ο Σλοβένος, Μίλαν Νέντοβιτς.

Τον άλλον ημιτελικό μεταξύ Βαλένθια-Ρεάλ θα σφυρίξουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μεχντί Ντιφαλά και Όλεγκς Λάτισεβς.

