Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο σούπερ σταρ των «μπλαουγκράνα» καλωσόρισε μέσω των social media τον πρώην αρχηγό του Παναθηναϊκού, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα έχουν τον Νικ Καλάθη μαζί μας. Καλωσόρισες στην ομάδα αδερφέ».

So excited about having @Nick_Calathes15 with us next season

Welcome to the squad brother

— Nikola Mirotic (@NikolaMirotic33) July 9, 2020