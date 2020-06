Στην Αρμάνι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζίτζι Ντατόμε, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους Ιταλούς, αφήνοντας τη Φενέρ.

Ο Νάντο Ντε Κολό που συνεργάστηκε με τον έμπειρο φόργουορντ τη σεζόν που πέρασε, του είπε αντίο μέσω twitter.

«Εξαιρετικός συμπαίκτης, εξαιρετικός τύπος. Θα μείνουμε σε επαφή. Τα λέμε φίλε μου», έγραψε.

Great guy, great teammate

Anyway, we stay in touch #Books

Ciao my friend @GigiDatome pic.twitter.com/wDmQEVS6cp

— Nando De Colo (@NandoDeColo) June 30, 2020