EuroLeague: MVP και της 14ης αγωνιστικής ο Μόουζες Ράιτ
Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε με 95-91 της Βιλερμπάν στη Λιόν και έφτασε τις τρεις διαδοχικές νίκες, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-10. Ο Μόουζες Ράιτ ήταν γι' ακόμη μια αγωνιστική επιβλητικός και όπως και την 13η, έτσι και στην 14η αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) στη EuroLeague.
Ο πρώην ψηλός των Ζάλγκιρις Κάουνας και Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, κατέγραψε 29 πόντους (13/16 δίποντα, 3/3 βολές), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και ένα μπλοκ, ενώ κέρδισε και τέσσερα φάουλ.
Έτσι, συγκέντρωσε 35 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR) και έκανε ξανά το βραβείο... δικό του.
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Back-to-back MVP of the Round 😮💨 @mant12_ has been unstoppable for @OlimpiaMI1936, taking home MVP honors in both Rounds 13 & 14! 🔥 MVP of the Round | @VisitAbuDhabi https://t.co/M9dio7CeXo— EuroLeague (@EuroLeague) November 26, 2026
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