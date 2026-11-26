Η Αρμάνι Μιλάνο πέρασε από τη Βιλερμπάν και ο κυριαρχικός Μόουζες Ράιτ αναδείχθηκε back to back MVP της αγωνιστικής στη EuroLeague.

Η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε με 95-91 της Βιλερμπάν στη Λιόν και έφτασε τις τρεις διαδοχικές νίκες, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-10. Ο Μόουζες Ράιτ ήταν γι' ακόμη μια αγωνιστική επιβλητικός και όπως και την 13η, έτσι και στην 14η αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) στη EuroLeague.

Ο πρώην ψηλός των Ζάλγκιρις Κάουνας και Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, κατέγραψε 29 πόντους (13/16 δίποντα, 3/3 βολές), 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και ένα μπλοκ, ενώ κέρδισε και τέσσερα φάουλ.

Έτσι, συγκέντρωσε 35 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης (PIR) και έκανε ξανά το βραβείο... δικό του.