Η Αρμάνι είχε τον απόλυτο έλεγχο για τρία δεκάλεπτα, όμως η αντεπίθεση της Βιλερμπάν στο φινάλε μετέτρεψε έναν περίπατο σε... θρίλερ, με τους Ιταλούς να επικρατούν τελικά με 95-91.

Η Αρμάνι Μιλάνο χρειάστηκε να φτάσει στα τελευταία δευτερόλεπτα για να εξασφαλίσει μια νίκη (91-95) κόντρα στη Βιλερμπάν που έμοιαζε δεδομένη για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης.

Οι Ιταλοί είχαν χτίσει διαφορά 24 πόντων, με τον Μόουζες Ράιτ να κάνει ό,τι θέλει κοντά στο καλάθι με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 6 λάθη αλλά η εικόνα τους άλλαξε δραματικά στην τέταρτη περίοδο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν κοντά στο σκορ, με την Αρμάνι να βρίσκει σταδιακά ρυθμό και να παίρνει το προβάδισμα. Ο Μόουζες Ράιτ αποτελούσε σταθερή απειλή μέσα στη ρακέτα, ενώ ο Κόουλ έδωσε επιπλέον λύσεις στην επίθεση. Η ομάδα του Μιλάνου άρχισε να ξεφεύγει στο δεύτερο δεκάλεπτο, αξιοποιώντας την αμυντική της συνέπεια και την αδυναμία των Γάλλων να βρουν εύκολους πόντους. Τα τρίποντα του Ρίτσι έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στους φιλοξενούμενους, που πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 15 πόντων (43-58).

Με την επιστροφή στο παρκέ, η Αρμάνι συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και ανέβασε τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους. Ο Ράιτ παρέμενε ασταμάτητος, με τους Ιταλούς να κλείνουν την τρίτη περίοδο στο +24 (58-82), έχοντας ουσιαστικά μετατρέψει το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία.

Η τελευταία περίοδος, ωστόσο, έκρυβε μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Η Βιλερμπάν δεν παράτησε το παιχνίδι, πίεσε την Αρμάνι και άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά, βρίσκοντας λύσεις με τον Ουάσινγκτον και τους συμπαίκτες του. Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν δυναμικά, έφτασαν στο -8 και στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκαν την επιθετική αφλογιστία των Ιταλών για να μειώσουν ακόμη και στον πόντο (88-89).

Το φινάλε απέκτησε χαρακτήρα πραγματικού θρίλερ, με τη Βιλερμπάν να μένει ζωντανή μέχρι την τελευταία επίθεση. Το τρίποντο του Γκατς για το 91-93 έβαλε ξανά φωτιά στο ματς, όμως η Αρμάνι βρήκε τον τρόπο να διατηρήσει το προβάδισμά της και να αποφύγει μια οδυνηρή ανατροπή, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 95-91.

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 43-58, 58-82, 91-95

LDLC ASVEL Villeurbanne Head Coach: Tony Parker # Player MIN PTS 2FG 3FG FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) FOULS (C/D) PIR +/- 1 M. Fodzo Dada * 18:39 8 2/4 (50%) 0/1 (0%) 4/5 (80%) 0 2 2 2 0 3 0 / 0 4 / 5 6 - 3 T. Washington Jr 24:20 19 5/7 (71.4%) 2/4 (50%) 3/3 (100%) 1 5 6 1 1 1 0 / 1 2 / 1 20 - 8 P. Mills * 17:53 11 1/2 (50%) 3/5 (60%) 0/0 (0%) 1 0 1 1 0 2 0 / 0 2 / 1 7 - 10 B. Massa 15:35 4 2/3 (66.7%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 1 3 4 1 1 1 0 / 0 0 / 1 7 - 11 E. Jackson 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 - 12 M. Dossou-Yovo 15:29 5 2/3 (66.7%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 0 2 2 0 0 1 0 / 0 3 / 3 4 - 14 B. Gach 21:27 14 2/4 (50%) 1/4 (25%) 7/7 (100%) 0 3 3 3 1 2 0 / 0 3 / 4 15 - 21 J. Bolomboy * 21:17 6 3/5 (60%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 2 2 4 2 1 3 0 / 0 1 / 1 7 - 25 H. Besson * 18:55 6 0/1 (0%) 1/3 (33.3%) 3/4 (75%) 0 3 3 1 0 0 0 / 0 1 / 6 11 - 51 T. Waters 12:58 4 2/3 (66.7%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 5 2 1 0 / 1 1 / 1 5 - 77 N. Sestina 16:35 5 0/0 (0%) 1/2 (50%) 2/2 (100%) 1 0 1 1 3 1 0 / 0 4 / 1 5 - 99 J. Crowder * 16:52 9 1/4 (25%) 2/4 (50%) 1/1 (100%) 2 1 3 1 1 2 0 / 1 1 / 2 7 - Team 3 2 5 - - 1 0 / 0 0 / 0 4 - TOTAL 200:00 91 20/36 (55.6%) 10/26 (38.5%) 21/27 (77.8%) 11 23 34 18 10 18 0 / 3 22 / 26 98 -