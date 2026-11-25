Αρμάνι Μιλάνο: Ανακοίνωσε τον Ζε’Ρικ Ονιέμα
Ενίσχυση στη «frontline» για την Αρμάνι Μιλάνο! Οι Λομβαρδοί ανακοίνωσαν και με τη... βούλα την προσθήκη του Ζε’Ρικ Ονιέμα από τη Σκαφάτι.
Ο 25χρονος Αμερικανός σέντερ, ύψους 2,06 μ., αποτελεί τη νέα κίνηση της ιταλικής ομάδας, έχοντας πραγματοποιήσει αξιόλογες εμφανίσεις στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν.
Συγκεκριμένα, με τη φανέλα της Σκαφάτι μετρούσε 11,3 πόντους και 6,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, σουτάροντας με το εντυπωσιακό 66,7% εντός πεδιάς. Η ομάδα της Βόρειας Ιταλίας επισημοποίησε τη συμφωνία την Τετάρτη (25/11), με τον Ονιέμα να εκφράζει τον ενθουσιασμό του για το νέο βήμα στην καριέρα του.
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«Είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στην Ολίμπια Μιλάνο, έναν σύλλογο με μεγάλη ιστορία και πάντα υψηλές απαιτήσεις. Γνωρίζω σε τι είδους περιβάλλον και κουλτούρα έρχομαι και είμαι έτοιμος για την πρόκληση. Ανυπομονώ να κάνω ό,τι χρειαστεί για να βοηθήσω την ομάδα μας να κερδίζει», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Τη σεζόν 2025-26 φόρεσε τη φανέλα της φινλανδικής Σαλόν Βίλπας, έχοντας 10,9 πόντους και 6,9 ριμπάουντ ανά αγώνα.
Big Z in the building 🏢 Welcome to Olimpia, Ze’Rik Onyema 🤍❤️ 🇮🇹 | Comunicato ufficiale 👉🏻 https://t.co/iHBGZUmcEC 🇬🇧 | Official statement 👉🏻 https://t.co/X5FmBM0V8d #ForzaOlimpia https://t.co/zCqxmUqKc1— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) November 25, 2026
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