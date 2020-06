Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί παρελθόν από την Φενέρμπαχτσε και μετά από 7 χρόνια παρουσίας του στην Τουρκία αποχωρεί, έχοντας ζήσει μερικές μεγάλες στιγμές. Ο Μπογκντάνοβιτς δεν ξέχασε τον πρώην προπονητή του και μέσα από δικά του λόγια θέλησε να τον αποχαιρετήσει.

«'Οι σπουδαίοι παίκτες πάντα θα βρουν χρόνο, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις (κούραση, δουλειές, περισπασμοί) για να τελειοποιήσουν το παιχνίδι τους και να δουλέψουν σε αυτό!', Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ευχαριστώ για όλες τις ιστορικές στιγμές που περάσαμε μαζί στην Φενέρ».

“Great basketball players will always find time, no matter their circumstances(tired, busy, distracted, etc), to perfect their craft and work on their game!” Zeljko Obradovic

Thank you for all historical moments we spent together in @FBBasketbol pic.twitter.com/NklIKm2NCG

