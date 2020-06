«Όπως είχαμε ανακοινώσει, την περασμένη εβδομάδα ο αγαπημένος μας Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήρθε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντηθεί με τον πρόεδρό μας Αλί Κοτς και τον αντιπρόεδρο Σεμί Οζσόι για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Μετά από τις συναντήσεις αυτές ο προπονητής μας επέστρεψε στην πατρίδα του την Παρασκευή, αφού ήθελε να αποφασίσει αφότου συζητήσει με την οικογένειά του.

Με λύπη σάς ανακοινώνουμε πως ο προπονητής μας μας ενημέρωσε απόψε για την απάντησή του κι αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από την προπονητική για ένα χρόνο.

Αποδεχόμαστε αυτή τη στενάχωρη απόφαση με σεβασμό στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος με την έλευσή του στην οικογένεια της Φενέρμπαχτσε την περίοδο 2013-14 και καθ’ όλη αυτή την περίοδο της παρουσίας του, ιδίως με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 2017, κατάφερε αμέτρητες επιτυχίες κι έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου μας.

Ως θρύλος της Φενέρμπαχτσε, με όλες όσες επιτυχίες κατάφερε και την χαρά πέρα από κάθε φαντασία που μας βοήθησε να βιώσουμε, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα είναι πάντα μέλος της οικογένειάς μας».

Με αυτή την ανακοίνωση και κλείνοντας με την λέξη οικογένεια η Φενέρμπαχτσε αποχαιρέτησε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της, μετά από 7 χρόνια παρουσίας και τεράστιες επιτυχίες. Τα σενάρια ήταν πολλά, όσα γράφτηκαν ακόμα περισσότερα, όμως φαινόταν πως κάτι δεν ήταν όπως παλαιότερα και η απόφαση του Ομπράντοβιτς, φαντάζει λογική. Ο Σέρβος προπονητής αποφάσισε να πάρει τον χρόνο του, να ξεκουραστεί έναν χρόνο και να επιστρέψει πιο δυνατός στους πάγκους. Για την ώρα αφήνει πίσω του ακόμα μια ομάδα που την πήρε από την αρχή της διαδρομής και την πήγε μέχρι το τέλος, φορώντας ακόμα ένα παράσημο στην «πλούσια» και γεμάτη στολή του.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι ένας «άρχοντας των δαχτυλιδιών» , αφού είναι ο προπονητής με τους περισσότερους τίτλους στην καριέρα του. Συγκεκριμένα έχει στο παλμαρέ του 9 κατακτήσεις της EuroLeague, 2 Saporta Cup, 16 Εθνικά πρωταθλήματα, 9 Εθνικά Κύπελλα, 4 Super Cup. Όπερ και σημαίνει 40 συλλογικούς τίτλους, όπως επίσης χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, χρυσό μετάλλιο σε Eurobasket, ασημένιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες και ένα χάλκινο σε ένα ακόμη Eurobasket. Πώς, λοιπόν, να μην είναι ο «Μίδας» των ευρωπαϊκών παρκέ; Συγκεκριμένα έχει μετρήσει 1.434 παιχνίδια EuroLeague, Saporta Cup και Εθνικών πρωταθλημάτων στην καριέρα του ως προπονητής της Παρτίζαν, της Μπανταλόνα, της Ρεάλ, της Μπενετόν, του Παναθηναϊκού και της Φενέρμπαχτσε.

Συνολικά έχει κατακτήσει 1.106 φορές τη νίκη, ενώ μόλις 328 φορές έχει ηττηθεί, που σημαίνει ότι το ποσοστό του φτάνει στο 77,1%.

Ο Ομπράντοβιτς έχει μάθει να κάνει τις διαδρομές του ξεχωριστές και το ίδιο έκανε και με την Φενέρ. Πήγε στην τούρκικη ομάδα, όταν ξεκινούσε να ανθίζει και την έκανε ένα πανέμορφο... λουλούδι της Euroleague.

Η διαδρομή του είναι τόσο μοναδική όσο και ο ίδιος και η Euroleague Greece γυρίζει τον χρόνο πίσω σε έργα και ημέρες του στην Κωνσταντινούπολη.

Ήταν Ιούλιος του 2013, όταν και πάλι ο Ομπράντοβιτς είχε μείνει και πάλι έναν χρόνο εκτός, μετά την απίστευτη πορεία του με τον Παναθηναϊκό και η ανακοίνωση ήταν γεγονός. Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σέρβο «άρχοντα των δαχτυλιδιών» για τα επόμενα δύο χρόνια και πηδούσε αυτόματα τα σκαλιά των φαβορί στην Euroleague. Μαζί με το όνομα του Ζέλικο άρχιζαν να βγαίνουν και τα πρώτα δυνατά ονόματα της στελέχωσης μιας νέας ομάδας, η οποία όμως πλέον είχε... αρχή. Οι αφίξεις ήταν πολλές και η πρώτη σεζόν του Ομπράντοβιτς συνδυάστηκε με το πρωτάθλημα Τουρκίας, ενώ αυτή ήταν μόνο η αρχή για τα καλύτερα που έρχονταν. Η Φενέρ ανέβαινε κάθε σεζόν σε Ευρώπη και Τουρκία και έφτασε μέχρι το πρώτο Final 4 της ιστορίας της το 2015, όπου πήρε μια πρώτη γεύση στο υψηλότερο επίπεδο της Euroleague. Ήδη το πρώτο βήμα είχε γίνει και η διοίκηση συμφώνησε με τον Ομπράντοβιτς για ακόμα δύο χρόνια συνεργασίας, με μοναδικό στόχο το τρόπαιο.

Η σεζόν που ακολούθησε έμοιαζε με την προηγούμενη. Η τούρκικη ομάδα έφτασε μέχρι τον τελικό της Euroleague, όπου και έχασε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενώ βγήκε πρωταθλήτρια Τουρκίας, κόντρα στην Εφές. Ακόμα περισσότερα χρήματα μπήκαν στην Φενέρμπαχτσε τον Νοέμβριο του 2016, ο Ομπράντοβιτς επέκτεινε το συμβόλαιο του μέχρι το καλοκαίρι της σεζόν 2019/20 και ο στόχος ήταν ένας και μοναδικός. Να φτάσουν οι Τούρκοι μέχρι το τρόπαιο. Η Φενέρμπαχτσε δυνάμωνε κάθε χρόνο και πιο πολύ, παίκτες ερχόντουσαν για να συνεργαστούν με τον κορυφαίο της Ευρώπης και κάπως έτσι φτάσαμε σε μια αξέχαστη σεζόν, αυτή του 2016/17. Η Φενέρ, πλέον, έμοιαζε με υπερομάδα, το πρωτάθλημα έγινε περίπατος και φυσικά έγινε αυτό που όλοι περίμεναν. Μέσα στην Κωνσταντινούπολη και με αντίπαλο τον Ολυμπιακό η Φενέρ έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής και έφτασε μέχρι την πολυπόθητη κούπα. Ο Ομπράντοβιτς τα είχε καταφέρει. Για ακόμα μια φορά πήρε μια ομάδα από το... χέρι, περπάτησε όλη την διαδρομή και στο τέλος έφτασε να είναι ευτυχής με ένα μεγάλο χαμόγελο στα χείλη και φυσικά απόλυτα πετυχημένος.

Η επόμενη σεζόν έμοιαζε αρκετά με τις προηγούμενες. Η Φενέρ ήταν πλέον μια από τις κορυφαίες ομάδες της Euroleague, η δυναμική της προκαλούσε φόβο στους αντιπάλους και φυσικά το έδειχνε και στο παρκέ, αφού το 2018 πήγε και πάλι μέχρι το τέλος και βρέθηκε στο 4ο συνεχόμενο Final 4 της και φυσικά τα 4 μοναδικά Final 4 της ιστορίας της. Τίποτα δεν άλλαξε και την επόμενη σεζόν. Έστω και πιο δύσκολα και με πιο πολύ... δράμα, η Φενέρμπαχτσε με ένα ένα ξέσπασμα από τα μέσα της σεζόν και μετά πήγε και πάλι σε Final 4, το 5ο συνεχόμενο της και ο Ζέλικο έγραφε και μια σελίδα ιστορίας, κάθε φορά που πετύχαινε και έναν στόχο.

Η φετινή σεζόν, όμως, δεν έμοιαζε σε τίποτα από τις προηγούμενες. Εκτός από το ότι δεν τελείωσε ποτέ η σεζόν εξαιτίας του κορονοϊού, ήταν και μια δύσκολη σεζόν για την Φενέρμπαχτσε, που στο τέλος προσπάθησε να αλλάξει τις εντυπώσεις, αλλά φαινόταν ότι δύσκολα θα αλλάξουν τα δεδομένα που φαινόταν να έχουν διαμορφωθεί.

Η σεζόν 2019/20 ήταν η πιο δύσκολη του Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Φενέρ, παρόλο που το καλοκαίρι και οι μεταγραφές την έβαζαν και πάλι στα απόλυτα φαβορί της διοργάνωσης. Ο τούρκικη ομάδα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά την διοργάνωση, τα αρνητικά ρεκόρ διαδέχονταν το ένα το άλλο και το 2-7 στα πρώτα 9 ματς της σεζόν, μιλούσε από μόνο του. Η Φενέρμπαχτσε δεν μπορούσε να ορθοποδήσει, ο Ομπράντοβιτς έβγαζε συνεχόμενο εκνευρισμό και φαινόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Τα περιστατικά εκνευρισμού στον πάγκο διαδέχονταν το ένα το άλλο, όπως και οι ήττες με την τούρκικη ομάδα να προσπαθεί να βγει από την δύσκολη θέση και να μην μπορεί. Στην 17η αγωνιστική και μετά έδειξε να συνέρχεται, άρχισε να παίρνει μερικά θετικά αποτελέσματα και να σώζει ό,τι μπορούσε προς το τέλος. Η σεζόν δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, το τελευταίο παιχνίδι είναι μια ήττα από την Χίμκι για την 28η αγωνιστική και τα πράγματα έδειχναν έτσι κι αλλιώς εξαιρετικά δύσκολα. Η πανδημία που βιώνει ολόκληρος ο πλανήτης έκανε τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα, με τις συζητήσεις για το μέλλον του Ομπράντοβιτς να είναι πολλές.

Ο ίδιος βρέθηκε στην Τουρκία, έκανε ραντεβού με την διοίκηση, αλλά η συνεργασία αυτή έφτασε στο τέλος της. Τα οικονομικά δεδομένα δεν γινόταν να είναι ίδια για κανέναν πλέον και ο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να δει τις επιλογές του και να ξεκουραστεί.

Μετά από 7 χρόνια επιτυχιών και πολλών στιγμών αφήνει πίσω του αυτό το κομμάτι και κοιτάει την επόμενη ημέρα για τον ίδιο.

Zeljko Obradovic will always be part of @FBBasketbol history! pic.twitter.com/l9FVjSEQj7

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 23, 2020