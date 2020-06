Ο Κάιλ Χάινς επρόκειτο να κατεβάσει δική του ομάδα στο τουρνουά των δυο εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ με τη συμμετοχή του Νικ Καλάθη, του Ματ Λοτζέσκι, του Μπράντον Πολ, του Ίθαν Χαπ και του Μάρκους Ντένμον.

Παρ' όλα αυτά, ο νέος σέντερ της Αρμάνι Μιλάνο εξήγησε πως ο Καλάθης απέσυρε τη συμμετοχή του, εξηγώντας πως ο γκαρντ του Παναθηναϊκού θα πάει σε μια νέα κατάσταση το καλοκαίρι και δεν πρόκειται να ρισκάρει ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα.

«Δεν θα παίξω στο τουρνουά, λόγω της κατάστασης στην EuroLeague και γιατί δεν είχα την ευκαιρία να προπονηθώ, για να είμαι έτοιμος. Επίσης και ο Νικ Καλάθης δεν θα παίξει, για τους ίδιους λόγους, ενώ θα μπει σε μία νέα κατάσταση. Δεν ξέρω ακριβώς που θα είναι αυτή, αλλά έχω ακούσει ότι πάει σε μία νέα κατάσταση. Οπότε, όταν πάει στη νέα του κατάσταση, πιστεύω ότι θα περιμένει να ολοκληρωθεί, προτού ξεκινήσει να παίζει. Αλλά, ο Μπράντον Πολ θα παίξει. Έχουμε και τον Ίθαν Χαπ, ο οποίος είναι παίκτης EuroLeague, όπως έχουμε και τον Άλεκ Πίτερς», δήλωσε ο Χάινς στο trendbasket.com.

