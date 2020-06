Καλάθης, Χάινς, Πολ, Χαπ, Λοτζέσκι και Ντένμον στην ίδια ομάδα!

Το συγκεκριμένο τουρνουά τείνει να γίνει θεσμός στις ΗΠΑ και πολλοί παίκτες συμμετέχουν σε αυτό.

Ο Κάιλ Χάινς θα κατεβάσει την δική του ομάδα η οποία έχει έντονο ελληνικό στοιχείο.

Ο Χάινς πήρε μαζί τους τους Νικ Καλάθη, Ματ Λοτζέσκι, Ίθαν Χαπ, Μπράντον Πολ, Μάρκυς Ντένμον οι οποίοι έχουν φορέσει φανέλα Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού ή και των δύο.

ALERT: Team Hines (@TeamHinesTBT) is back with another insane roster for TBT 2020!

The EuroLeague All-Star team features Kyle Hines, Nick Calathes, Ethan Happ, and Marcus Denmon. pic.twitter.com/0TYHlqpxMF

— TBT (@thetournament) June 9, 2020