Euroleague σε φίλους ΤΣΣΚΑ: «Ανυπομονείτε;» (vid)

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΤΣΣΚΑ, με τον Σέρβο σέντερ να αφήνει τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια παρουσίας και να μετακομίζει στην Μόσχα. Η Euroleague δεν θέλει να αφήσει παραπονεμένους τους φίλους της ρωσικής ομάδας και έφτιαξε ένα βίντεο με τα καλύτερα του «Μίλου» της περασμένης σεζόν και όσα έκανε με την φανέλα του Ολυμπιακού.

«Ανυπομονείτε;»

Looking forward to this @cskabasket fans...?@NMilutinov BEST PLAYS from last season!#GameON pic.twitter.com/f9jSLAz7OH

— Turkish Airlines EuroLeague () (@EuroLeague) June 2, 2020