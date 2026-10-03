Ολυμπιακός: Ο Καραγιαννίδης συστήθηκε στον κόσμο της ομάδας
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της Greek Basketball League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ηρακλή (04/10, 17:30). Με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν μπει για τα καλά σε αγωνιστικούς ρυθμούς, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανέβασε ένα βίντεο, για να γνωρίσει ο κόσμος μερικά πράγματα για ένα νέο απόκτημα της ομάδας.
Ο λόγος για τον Αντώνη Καραγιαννίδη, ο οποίος χαρακτήρισε τον Βασίλη Σπανούλη ως τον αγαπημένο του θρύλο του Ολυμπιακού, ενώ έστειλε και το μήνυμά του στους φιλάθλους, ενόψει της σεζόν.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός
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