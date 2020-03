Ντιλέινι: «Η σεζόν τελείωσε»

Ο Κρις Σίνγκλετον πρότεινε στις ομάδες της Euroleague ένα τουρνουά τύπου «March Madness» για να υπάρξει πρωταθλητής.

Ο Μάλκολμ Ντιλέινι συμφώνησε με την ιδέα, αλλά θεωρεί πως δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

Μέσω τουίτερ ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα ανέφερε πως, «πολύ καλή ιδέα, αλλά τα πράγματα είναι άσχημα τώρα και δεν είμαι υπέρ του να παίξει ο οποιοσδήποτε το ερχόμενο διάστημα. Εκτός αν παρθούν μέτρα και γίνουν τεστ στους παίκτες. Με αυτόν τον τρόπο, οι ομάδες δεν θα πρέπει να είναι σε καραντίνα, παρά μόνο όσοι βρεθούν θετικοί. Αλλά αυτός είναι ο τέλειος κόσμος. Η σεζόν τελείωσε.

Θα μπορούσαμε να αγωνιστούμε σε ένα τουρνουά τύπου Final 8. Για 3-4 ημέρες. Ενδεχομένως κάποιες ομάδες να κάνουν αλλαγές το καλοκαίρι, αλλά αυτό είναι το λιγότερο σημαντικό, εάν προτεραιότητα αποτελεί να αναδείξουμε τον πρωταθλητή.

Υπάρχουν ομάδες που θα είναι σε καραντίνα για έναν ακόμα μήνα ή περισσότερο και άλλες που κάνουν προπονήσεις. Αν πιστεύετε ότι μπορεί να συνεχιστεί η σεζόν όταν μία ομάδα μπορεί να είναι σε φόρμα και η άλλη να μην έχει ακουμπήσει μπάλα για έναν μήνα και να παίζουν στο ίδιο επίπεδο, τότε κυριολεκτικά υπάρχει μόνο ένας λόγος για τον οποίο παίζονται τα παιχνίδια. Και όλοι τον ξέρουμε. Αλλά και πάλι είναι αδύνατο να προετοιμαστεί σωματικά γι’ αυτό. Η Κίνα μπορούσε να το κάνει, γιατί οι παίκτες έφυγαν για τα σπίτια του, αλλά μπορούσαν να προπονηθούν, δεν ήταν κλεισμένοι στο σπίτι».

Dope idea but this stuff is bad and I’m not for anybody playing anything anytime soon. Unless measures are taken with players tested. That way full teams won’t have to be quarantined and only the players that test positive. But that’s the perfect world. Seasons over https://t.co/0MezJSUDfb

Touching a basketball for a month then there is literally only one reason why the games are played. And we all know that. But still impossibly physically to prepare for this. China can do it because players could go home and train, they weren’t stuck in the house

— malcolm delaney (@foe23) March 22, 2020