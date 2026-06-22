Μοντέρο: Πως έφτασε στους 29 πόντους ισοπεδώνοντας τη Μπαρτσελόνα στο Game 3
Η Βαλένθια πέρασε νικηφόρα (88-80) από το Παλαού Μπλαουγκράνα στο Game 3 των τελικών της Liga Endesa και ο λόγος ήταν ξεκάθαρα ο Ζαν Μοντέρο! Ο Δομινικανός γκαρντ έκανε απίστευτα πράγματα στο παρκέ καθηλώνοντας τον κόσμο και θυμίζοντας αρτίστα στον τρόπο που κινούνταν και σκόραρε!
Στο πρώτο ημίχρονο είχε μόλις 9 πόντους, αλλά τελείωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους (προσθέτοντας άλλους 20 στο δεύτερο μισό) με 7/7 ελεύθερες βολές, 5/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 27:44 λεπτά συμμετοχής.
Ο Ζαν Μοντέρο ήταν εκείνος που σάλπισε την αντεπίθεση ειδικά στην τελευταία περίοδο, όπου η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε (73-73 στο 34.30’’). Εκεί έδωσε την ασίστ στον Μπαντιό για το τρίποντο και στη συνέχεια κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο ανεβάζοντας τη διαφορά στο +6 (73-79) και ακολούθως με δική του ασίστ ξανά ο Ματ Κοστέλο ανέβασε τη διαφορά στο +8 (73-81 στο 37’) και έκτοτε δεν απειλήθηκε ξανά.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
¡QUE ALGUIEN TRAIGA UN EXTINTOR AL PALAU!
¡8⃣ PUNTOS SEGUIDOS DE 𝙅𝙀𝘼𝙉 𝘾𝙇𝘼𝙐𝘿𝙄𝙊 𝙈𝙊𝙉𝙏𝙀𝙍𝙊 𝘽𝙀𝙍𝙍𝙊𝘼!
Este quiere REVENTAR el partido, @valenciabasket...
📺 @DAZN_ES | #PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/ki5kINHueX— Liga Endesa (@ACBCOM) June 22, 2026
Η επιρροή του Μοντέρο στο παιχνίδι της Βαλένθια είναι εντυπωσιακή και ο ίδιος που ετοιμάζεται να βάλει τα «ερυθρόλευκα» δείχνει αποφασισμένος να αποχωρήσει πρωταθλητής Ισπανίας από την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.
El Valencia Basket se lleva el triunfo en el Palau y pone el 2-1, recuperando el factor cancha en la final del #PlayoffLigaEndesa.— Liga Endesa (@ACBCOM) June 22, 2026
8⃣0⃣ @FCBbasket
8⃣8⃣ @valenciabasket pic.twitter.com/R28CTxmZOv
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.