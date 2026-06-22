Ο Ζαν Μοντέρο σημείωσε 9 πόντους στο πρώτο 20λεπτο και προσθέτοντας άλλους 20 στο δεύτερο μέρος οδήγησε τη Βαλένθια στη νίκη (88-80) επί της Μπαρτσελόνα στο Παλαού Μπλαουγκράνα.

Η Βαλένθια πέρασε νικηφόρα (88-80) από το Παλαού Μπλαουγκράνα στο Game 3 των τελικών της Liga Endesa και ο λόγος ήταν ξεκάθαρα ο Ζαν Μοντέρο! Ο Δομινικανός γκαρντ έκανε απίστευτα πράγματα στο παρκέ καθηλώνοντας τον κόσμο και θυμίζοντας αρτίστα στον τρόπο που κινούνταν και σκόραρε!

Στο πρώτο ημίχρονο είχε μόλις 9 πόντους, αλλά τελείωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους (προσθέτοντας άλλους 20 στο δεύτερο μισό) με 7/7 ελεύθερες βολές, 5/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 27:44 λεπτά συμμετοχής.

Ο Ζαν Μοντέρο ήταν εκείνος που σάλπισε την αντεπίθεση ειδικά στην τελευταία περίοδο, όπου η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε (73-73 στο 34.30’’). Εκεί έδωσε την ασίστ στον Μπαντιό για το τρίποντο και στη συνέχεια κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο ανεβάζοντας τη διαφορά στο +6 (73-79) και ακολούθως με δική του ασίστ ξανά ο Ματ Κοστέλο ανέβασε τη διαφορά στο +8 (73-81 στο 37’) και έκτοτε δεν απειλήθηκε ξανά.

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¡QUE ALGUIEN TRAIGA UN EXTINTOR AL PALAU!

¡8⃣ PUNTOS SEGUIDOS DE 𝙅𝙀𝘼𝙉 𝘾𝙇𝘼𝙐𝘿𝙄𝙊 𝙈𝙊𝙉𝙏𝙀𝙍𝙊 𝘽𝙀𝙍𝙍𝙊𝘼!



Este quiere REVENTAR el partido, @valenciabasket...



📺 @DAZN_ES | #PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/ki5kINHueX June 22, 2026

Η επιρροή του Μοντέρο στο παιχνίδι της Βαλένθια είναι εντυπωσιακή και ο ίδιος που ετοιμάζεται να βάλει τα «ερυθρόλευκα» δείχνει αποφασισμένος να αποχωρήσει πρωταθλητής Ισπανίας από την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.