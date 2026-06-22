Μπαρτσελόνα-Βαλένθια 80-88: Με μαγικό Μοντέρο «άλωσε» το Παλαού Μπλαουγκράνα
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Ο Ζαν Μοντέρο πήρε από το χέρι τη Βαλένθια και την οδήγησε στη νίκη (88-80) επί της Μπαρτσελόνα στο Παλαού Μπλαουγκράνα κάνοντας το 2-1 στη σειρά των τελικών της Liga Endesa.
Με διαστημικό Ζαν Μοντέρο στο δεύτερο ημίχρονο η Βαλένθια επιβλήθηκε (88-80) της Μπαρτσελόνα στο Παλαού Μπλαουγκράνα στο Game 3 των τελικών της Liga Endesa και έκανε το 2-1 στη σειρά πλησιάζοντας πλέον σε απόσταση... βολής από τον τίτλο του πρωταθλητή!
@Photo credits: Valencia Basket/ Twitter
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