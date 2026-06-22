Απίστευτος Γιασικεβίτσιους: Πανηγύριζε τα καλάθια της Μπαρτσελόνα με τη Βαλένθια
Η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί στο Game 3 των τελικών της Liga Endesa τη Βαλένθια και στις εξέδρες μεταξύ των υποστηρικτών της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ είναι και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους!
Ο Λιθουανός τεχνικός που είναι μεγάλος φαν των μπλαουγκράνα παρακολουθεί την αναμέτρηση με την σύζυγο του και την οικογένεια του και είναι ιδιαίτερα εκδηλωτικός. Μάλιστα, ένα καλάθι από τα 5 μέτρα του Γιαν Βέσελι το πανηγύρισε σηκώνοντας ψηλά το χέρι του.
Ο Γιασικεβίτσιους που έχει κατακτήσει την Euroleague ως παίκτης με την Μπαρτσελόνα και την έχει καθοδηγήσει από τον πάγκο ως προπονητής διατηρεί πολύ στενούς δεσμούς με το σύλλογο και τους ανθρώπους του.
🏀 Koç Saras Jasikevicius Barcelona-Valencia final serisinin 3. maçını yerinden takip ediyor pic.twitter.com/DZL8yiHibL— Souvess (@souvess) June 22, 2026
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