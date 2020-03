Οι άνθρωποι της EuroLeague Basketball επαναλαμβάνουν ότι στόχος είναι να ολοκληρωθεί η χρονιά και ο Κρις Σίνγκλετον πρότεινε έναν εναλλακτικό τρόπο ώστε να αναδειχτεί πρωταθλητής…

«Προς την EuroLeague και τους ιδιοκτήτες των ομάδων. Κατανοώ ότι προσπαθείτε να ακολουθήσετε το παράδειγμα του ΝΒΑ όμως τι λέτε να ακολουθήσουμε φέτος για πρώτη φορά το παράδειγμα της March Madness στο NCAA; Θα έχουμε, λοιπόν τρεις διοργανώτριες πόλεις. Θα χρησιμοποιήσουμε δυο πόλεις για τα πρώτα παιχνίδι και στη συνέχεια η τρίτη πόλη θα αναλάβει τη διεξαγωγή του Final 4. Από τη στιγμή, λοιπόν που οι πρώτες δυο ομάδες στην κατάταξη αυτή τη στιγμή είναι η Εφές και η Ρεάλ, επιλέγουμε ως διοργανώτριες πόλεις την Κωνσταντινούπολη και τη Μαδρίτη ή από μια πόλη στην Τουρκία και την Ισπανία που θα είναι οι πιο ασφαλείς επιλογές για τις ομάδες και το προσωπικό.

Κάθε γκρουπ θα έχει 9 ομάδες. Οι ομάδες 8 και 9 θα δώσουν ένα έξτρα παιχνίδι. Τα ματς θα γίνουν Πέμπτη και Σάββατο ή Παρασκευή και Κυριακή. Οι δυο νικητές από κάθε διοργανώτρια πόλη συνεχίζουν στην τρίτη πόλη, φτιάχνοντας τη διοργάνωση που επιθυμείτε. ΟΚ, σε όλα αυτά τα παιχνίδια δεν θα υπάρχουν φίλαθλοι εκτός αν υποχωρήσει η πανδημία. Θα επιτρέπεται η είσοδος στους παίκτες και το προσωπικό των ομάδων, στα τηλεοπτικά συνεργεία και σε ορισμένα media. Τα δικαιώματα των μεταδόσεων θα πηγαίνουν σε media κατόπιν συμφωνίας των ιδιοκτητών και η EuroLeague θα έχει το δικαίωμα να τα πουλήσει σε ακόμα ένα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε δυο σαββατοκύριακα στα μέσα ή τέλη Μαϊου. Οι ομάδες θα έχουν 14-17 μέρες προετοιμασίας και καραντίνας»

To @EuroLeague and the owners that form it:

I know you guys have been trying to follow the @NBA model of business but what about for this year and this year only, we use the Ncaa March madness as our 1-time Model! — Sing (@C_SING31) March 21, 2020

We have 3 host cities.

We use 2 cities for the first weekend of games and then the 3rd host city for the Final4.

Since the top2 teams right now are Efes and Madrid, we pick those cites or a city in their country, that is the safest for teams and production personnel, as hosts. — Sing (@C_SING31) March 21, 2020

Their is 18 teams.

9 teams in a group

The 8&9 team play an extra game, play in game.

You will play Thursday and Saturday or play Friday and Sunday. The 8 or 9 team will play Tuesday or wednesday depending on 1seed play date.

Winners move on, losers — Sing (@C_SING31) March 21, 2020

The 2 winners from the host cities move on to the 3rd host city, thus creating the Final 4 weekend like you want. — Sing (@C_SING31) March 21, 2020

Ok in all of these games their will be no fans unless this pandemic outright disappears.

People allowed :are teams players & team personnel, camera crews, and some media outlets.

Streaming rights goes to Owners preferred media outlet and Euroleague has right to sell to 1 more! — Sing (@C_SING31) March 21, 2020