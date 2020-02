Μεσίνα για κοροναϊό: «Θα αρχίσουμε να... βήχουμε αν στραβώσει το ματς»!

Στο Κάουνας δεν είδαν με καλό μάτι της παρουσία της Αρμάνι στην πόλη λόγω των κρουσμάτων κοροναϊού στο Μιλάνο και την Βόρεια Ιταλία.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κανονικά (28/2, 20:00) αφού η Ζαλγκίρις πήρε έκτακτα μέτρα, μολονότι ο Υπουργός Υγείας της Λιθουανίας τόνισε την αναγκαιότητα είτε να αναβληθεί η αναμέτρηση είτε να γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Πάντως ο προπονητής της Αρμάνι, Έτορε Μεσίνα μίλησε με χιουμοριστικό τόνο για το παιχνίδι: «Θα είναι ένα πολύ σκληρό ματς κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα. Αν στραβώσει το παιχνίδι, θα αρχίσουμε να... βήχουμε! Ίσως φοβηθούν και σταματήσουν να παίζουν».

Epic Ettore Messina quote on Friday's game vs Zalgiris: "There will be a very tough game against a very good team. And if things are not going well, we will start coughing. Maybe they will get scared and stop playing."

