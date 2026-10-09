Η διοίκηση της Αρμάνι Μιλάνο δεν έχει πρόθεση να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή αυτή τη στιγμή, παρά το απογοητευτικό ξεκίνημα στη Euroleague, η «La Repubblica» εμπλέκει τον Γιάννη Σφαιρόπουλο στα σενάρια διαδοχής και τα παιχνίδια που ακολουθούν με Ρεάλ και Αρμάνι είναι πολύ σημαντικά.

Ασφαλώς και το ξεκίνημα της Αρμάνι Μιλάνο δεν είναι αυτό που περίμεναν διοίκηση και κόσμος για την ιταλική ομάδα στη φετινή Euroleague. Γι' αυτό και μετά την βαριά ήττα (97-79) από την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Aleksandar Nikolic Hall υπήρξαν τα πρώτα σύννεφα πάνω από τον Οργανισμό και οι... ψίθυροι για την ικανότητα διαχείρισης της ομάδας από τον Πέπε Ποέτα. Μάλιστα, η έγκυρη «La Repubblica» έβαλε στο... κάδρο για την διαδοχή τον Γιάννη Σφαιρόπουλο τον οποίο χαρακτήρισε ως μεγάλο φαβορί!

Η στήριξη της διοίκησης και το δύσκολο ξεκίνημα

«Πλήρης εμπιστοσύνη στον Πέπε Ποέτα». Αυτό είναι το μήνυμα που μεταφέρει ανώτατη πηγή της διοίκησης της Αρμάνι Μιλάνο, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, επιχειρώντας να βάλει τέλος στα σενάρια περί πιθανής απομάκρυνσης του προπονητή της ομάδας.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η τοποθέτηση αυτή έρχεται ως απάντηση στις φήμες που αναπτύχθηκαν το τελευταίο διάστημα γύρω από το μέλλον του Ιταλού τεχνικού, με τη διοίκηση να αναγνωρίζει ότι δεν περίμενε ένα τόσο δύσκολο ξεκίνημα, χωρίς ωστόσο να εξετάζει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, την αντικατάστασή του.

Η στάση της Αρμάνι έχει τη δική της εξήγηση. Ο Ποέτα ανέλαβε την ομάδα τον Νοέμβριο της περασμένης σεζόν, μετά την παραίτηση του Έτορε Μεσίνα, και κατάφερε να οδηγήσει τον σύλλογο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ιταλίας. Από τον Φεβρουάριο και έπειτα, μάλιστα, έχει πανηγυρίσει τρεις τίτλους στην Ιταλία, γεγονός που αποτελεί σημαντικό επιχείρημα υπέρ της παραμονής του στον πάγκο.

Τα αρνητικά αποτελέσματα και οι αυξημένες απαιτήσεις

Η φετινή εκκίνηση, πάντως, απέχει από τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί. Στην Euroleague, η Αρμάνι έχει ξεκινήσει με ρεκόρ 1-3, μετρώντας δυο συνεχόμενες ήττες μετά τη μοναδική της νίκη, ενώ στο ιταλικό πρωτάθλημα βρίσκεται στο 1-1.

Η αρχή έγινε με την ήττα από την Παρτίζαν στο Βελιγράδι με 92-76, για την πρεμιέρα της διοργάνωσης. Ακολούθησε η επικράτηση επί της Βίρτους Μπολόνια με 87-85, σε ένα ιταλικό ντέρμπι που κρίθηκε με το καλάθι του Ντέβον Χολ στην εκπνοή. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς η ομάδα του Μιλάνου ηττήθηκε από την Μπασκόνια με 86-76 και στη συνέχεια από τη Μακάμπι με 97-79, στο Aleksandar Nikolic Hall.

Τα αποτελέσματα αυτά έχουν εντείνει τον προβληματισμό, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι απαιτήσεις είναι αυξημένες. Η Αρμάνι προχώρησε σε σημαντικές κινήσεις ενίσχυσης, με προσθήκες όπως ο Μόουζες Ράιτ, ο Άλεκ Πίτερς και ο Ντέβον Χολ, επενδύοντας σε ένα ρόστερ που δημιουργεί προσδοκίες για σαφώς καλύτερη παρουσία στην Ευρώπη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα ιταλικά δημοσιεύματα άρχισαν να εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλαγής στην τεχνική ηγεσία, με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να εμφανίζεται στο προσκήνιο ως πιθανός διάδοχος του Ποέτα. Σύμφωνα με τη La Repubblica, ο Έλληνας προπονητής αποτελεί φαβορί για τη θέση, εφόσον η Αρμάνι αποφασίσει τελικά να προχωρήσει σε αλλαγή.

Ρεάλ και Ντουμπάι, δύο κρίσιμα τεστ

Παρά τη δημόσια στήριξη της διοίκησης, το επόμενο διάστημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον Πέπε Ποέτα. Η Αρμάνι καλείται να αντιδράσει άμεσα, τόσο για να βελτιώσει τη βαθμολογική της θέση όσο και για να περιορίσει την αμφισβήτηση που έχει δημιουργηθεί γύρω από την αγωνιστική της εικόνα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στη διπλή αγωνιστική που ακολουθεί δύο εντός έδρας αναμετρήσεις στην Euroleague, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στις 13 Οκτωβρίου, για την 5η αγωνιστική, και απέναντι στην Ντουμπάι στις 15 Οκτωβρίου, για την 6η αγωνιστική.

Πρόκειται για δύο παιχνίδια που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά για την πορεία της ομάδας και να επηρεάσουν το κλίμα γύρω από τον προπονητή της. Η διοίκηση, προς το παρόν, επιλέγει να δείξει εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που την οδήγησε σε τίτλους την περασμένη σεζόν. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι η εμπιστοσύνη αυτή να συνοδευτεί από άμεση αγωνιστική αντίδραση.

Ο Ποέτα εξακολουθεί να έχει τη στήριξη της Αρμάνι, όμως από τη στιγμή που εμφανίστηκαν τα πρώτα ψήγματα αμφισβήτησης, όχι μόνο οι δυο αναμετρήσεις με την Ρεάλ και την Ντουμπάι, αλλά και με την Μπαρτσελόνα (ξανά στο Μιλάνο) που ακολουθεί θα δώσουν τις απαντήσεις στο θέμα του προπονητή., Γιατί, τα αποτελέσματα είναι εκείνα που καθορίζουν εν τέλει το μέλλον του...

