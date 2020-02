Ζαλγκίρις - Αρμάνι: Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε αναβολή ή να γίνει χωρίς φιλάθλους το ματς (pic)

Στο Κάουνας δεν είδαν με καλό μάτι της παρουσία της Αρμάνι στην πόλη λόγω των κρουσμάτων κοροναϊού στο Μιλάνο και την Βόρεια Ιταλία.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κανονικά αφού η Ζαλγκίρις πήρε έκτακτα μέτρα.

Ο Υπουργός Υγείας της Λιθουανίας πάντως ενημέρωσε την διοίκηση της Ζαλγκίρις και της τόνισε την αναγκαιότητα είτε να αναβληθεί η αναμέτρηση είτε να γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Ministry of Health of Lithuania officially approached Zalgiris with a recommendation either not to play Friday's game vs Olimpia Milano, or to host Milano inside an empty Zalgirio arena.

