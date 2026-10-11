Η Αρμάνι Μιλάνο επιβλήθηκε της Τρεβίζο με 106-77 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος, με τον Μόουζες Ράιτ να είναι διψήφιος.

Την ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη EuroLeague άφησε πίσω της η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία είχε εύκολο απόγευμα κόντρα στην Τρεβίζο (106-77) για την τρίτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος και σημείωσε τη δεύτερη νίκη της εντός των συνόρων. Ο Μόουζες Ράιτ είχε 10 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Άλεκ Πίτερς δεν αγωνίστηκε.

Για την ομάδα της Βόρειας Ιταλίας, η οποία με το επιμέρους 33-11 της δεύτερης περιόδου ουσιαστικά ξεκαθάρισε την υπόθεση νίκη, σε εξαιρετική ημέρα -πέρα από τον πρώην ψηλό του Ολυμπιακού- βρέθηκαν οι Ντιόπ (15 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Μπερνέλ (19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ) και Αρ Τζέι Κόουλ (14 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Η ομάδα του Ποέτα στρέφει το βλέμμα της στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, που έπεται, όπου θα βρει απέναντί της τις Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι BC. Αμφότερες θα τις υποδεχθεί στην έδρα της.

Τα δεκάλεπτα: 27-28, 60-39, 80-60, 106-77