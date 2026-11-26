Παρελθόν αποτελεί από την Αναντολού Εφές ο Ντάρον Ράσελ, όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο τουρκικός σύλλογος.

Άδοξα έλαβε τέλος η συνεργασία της Αναντολού Εφές με τον Ντάρον Ράσελ! Ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε και επίσημα πως ο Αμερικανός γκαρντ δεν είναι πλέον μέλος του συνόλου του Πάμπλο Λάσο.

Ο Ράσελ αποκτήθηκε το καλοκαίρι αλλά δεν κατάφερε ποτέ να «δέσει» με την ομάδα και θα είναι ελεύθερος να διαλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Στα ματς της EuroLeague που αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν μέτρησε 2.6 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 7 αναμετρήσεις.