Αναντολού Εφές: Παρελθόν ο Ντάρον Ράσελ
Άδοξα έλαβε τέλος η συνεργασία της Αναντολού Εφές με τον Ντάρον Ράσελ! Ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε και επίσημα πως ο Αμερικανός γκαρντ δεν είναι πλέον μέλος του συνόλου του Πάμπλο Λάσο.
Ο Ράσελ αποκτήθηκε το καλοκαίρι αλλά δεν κατάφερε ποτέ να «δέσει» με την ομάδα και θα είναι ελεύθερος να διαλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Στα ματς της EuroLeague που αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν μέτρησε 2.6 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 7 αναμετρήσεις.
Teşekkürler Fatts Russell... Sezon başında takımımıza katılan Fatts Russell ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz. Thank you Fatts... https://t.co/2XkFcZ3gGn— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 26, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.