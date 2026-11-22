Τραμπζονσπόρ - Αναντολού Εφές 70-77: Πήρε το ντέρμπι και συνέχισε τις νίκες, τι έκανε ο Παπαγιάννης
Μετά τη νίκη επί της Βιλερμπάν, η Αναντολού Εφές συνέχισε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας με 77-70 της Τραμπζονσπόρ.
Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο ήταν κυρίαρχη στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και μπόρεσε να ελέγξει τα τελευταία λεπτά, ώστε να πανηγυρίσει την 6η νίκη της στο πρωτάθλημα.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Λόιντ με 21 πόντους,2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Σάριτς με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.
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Ο Γιώργο Παπαγιάννης αγωνίστηκε για 19:51 λεπτά και είχε 4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μπόστον με 26 πόντους.
Πλέον η Αναντολού Εφές στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπασκόνια, για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 20-23, 34-41, 52-63, 70-77
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