EuroLeague: Πού θα δείτε τα ματς της ημέρας
Το Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ μαγνητίζει τα βλέμματα αλλά η δράση της EuroLeague δεν σταματά εκεί. Η Ντουμπάι BC υποδέχεται την Παρτίζαν, η Μπασκόνια φιλοξενεί την Αναντολού Εφές και στη Μαδρίτη η Ρεάλ συγκρούεται με τη Ζάλγκιρις Κάουνας. Όλα τα ματς μπορείτε να τα παρακολουθήσετε LIVE στο Gazzetta.
Η ομάδα των ΗΑΕ του Τσάβι Πασκουάλ θέλει να πετύχει τη δέκατη νίκη της και οι Σέρβοι την όγδοη. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο στις 18:00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4.
Στις 21:30 στη Βιτόρια, η ουραγός Μπασκόνια, που έχει μόλις μια νίκη και βρίσκεται σε κρίση θα υποδεχθεί την Εφές, που θέλει να φτάσει στο 7-7. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Start.
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Στις 21:45, η Βασίλισσα θα «μονομαχήσει» με τη Ζάλγκιρις στην ισπανική πρωτεύουσα. Οι Μαδριλένοι θέλουν να φτάσουν στο 8-6 και οι Λιθουανοί να σημειώσουν την ένατη νίκη τους. Το παιχνίδι θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4.
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