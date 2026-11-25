Νίκη για τη Μπασκόνια σε μια σεζόν που δυσκολεύεται πολύ στη Euroleague. Οι Βάσκοι βρήκαν τις λύσεις κι επικράτησαν με 86-81 της Εφές, η οποία πάλεψε για την ανατροπή στο τέλος. Με αυτόν τον τρόπο πήγαν στο 2-12, αλλά συνεχίζουν να είναι στην τελευταία θέση, τη στιγμή που οι Τούρκοι έπεσαν στο 6-8.
Για την ομάδα του Λάσο πρώτος σκόρερ ήταν ο Λόιντ που πέτυχε 16 πόντους. Στον αντίποδα για τους νικητές ο Ντουάρτε σταμάτησε στους 14 πόντους. Είχε 2/17 τρίποντα η ομάδα από την Τουρκία.
Μπασκόνια - Εφές: Το ματς
Στο πρώτο δεκάλεπτο καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο σκορ, με τον Γιοκσίμοβιτς να ισοφαρίζει σε 16-16, δύο λεπτά πριν τελειώσει η περίοδος. Ο Λόιντ με τρεις ελεύθερες βολές ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το 19-21 στο 10'.
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Ο Γιώργος Παπαγιάννης έκανε το 37-42 στο 18', φτάνοντας τους οκτώ πόντους, ενώ ο Μάλκολμ λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε αποδυτήρια για το ημίχρονο, έγραψε το 41-46.
O Λόουσον έκανε το 61-52 στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, ενώ ο Ντουάρτε εκτόξευσε τη διαφορά στους 15 για το 68-53 της Μπασκόνια στο 27'. H Eφές δεν παράτησε το ματς, με τον Σάριτς να μειώνει σε 82-80 στα 16 δευτερόλεπτα. Ο Γιοκσίμοβιτς με δύο βολές έκανε το 84-80 και κλείδωσε τη νίκη της ομάδας του.
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 41-46, 70-57, 86-81
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… είχε παραπάνω ριμπάουντ η Μπασκόνια (42 αντί 34), ενώ υποχρέωσε την Εφές να σουτάρει με 2/17 τρίποντα.
MVP O… Nτουάρτε με 14 πόντους και ο Περέν με 11 πόντους και 12 ριμπάουντ.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Σίμονς με 12 πόντους και Γιοκσίμοβιτς με 12, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Λόιντ σταμάτησε στους 16 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Πέιν που έμεινε χαμηλά στους 2 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 2/17 τρίποντα της Εφές
|Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|BLK
|Fouls
|Head coach: Velimir Perasovic
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|A
|C
|D
|PIR
|+/-
|#
|Players
|1
|A. Lawson *
|19:25
|5
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|4
|2
|K. Simmons *
|24:55
|12
|2/3
|66.7%
|2/5
|40.0%
|2/2
|100.0%
|0
|2
|2
|4
|0
|1
|0
|0
|4
|3
|12
|3
|D. Stewart *
|15:01
|7
|2/6
|33.3%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|1
|0
|1
|5
|C. Duarte
|19:20
|14
|1/3
|33.3%
|4/7
|57.1%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|6
|6
|S. Joksimovic
|22:56
|12
|1/4
|25.0%
|1/4
|25.0%
|7/9
|77.8%
|1
|5
|6
|6
|0
|2
|1
|0
|2
|6
|19
|7
|R. Kurucs
|08:23
|2
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|2
|10
|M. Spagnolo
|13:33
|8
|3/3
|100.0%
|0/1
|0.0%
|2/2
|100.0%
|1
|4
|5
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|13
|11
|R. Smits *
|28:41
|7
|0/0
|0.0%
|2/4
|50.0%
|1/4
|25.0%
|3
|2
|5
|1
|1
|2
|0
|0
|4
|2
|5
|12
|D. Baugh
|05:34
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-1
|25
|C. Frisch
|02:40
|0
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|K. Kamenjas *
|15:21
|8
|3/6
|50.0%
|0/1
|0.0%
|2/3
|66.7%
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|3
|5
|52
|Z. Perrin
|24:11
|11
|4/6
|66.7%
|0/0
|0.0%
|3/5
|60.0%
|5
|7
|12
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|4
|20
|Team
|200:00
|86
|17/36
|47.2%
|11/28
|39.3%
|19/27
|70.4%
|13
|29
|42
|14
|2
|10
|1
|3
|23
|23
|88
|TOTAL
|200:00
|86
|17/36
|47.2%
|11/28
|39.3%
|19/27
|70.4%
|13
|29
|42
|14
|2
|10
|1
|3
|23
|23
|88
|Anadolu Efes Istanbul
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|BLK
|Fouls
|Head coach: Pablo Laso
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|A
|C
|D
|PIR
|#
|Players
|3
|J. Loyd *
|27:38
|16
|3/3
|100.0%
|0/2
|0.0%
|10/10
|100.0%
|0
|3
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|8
|23
|4
|S. Yusta
|10:20
|6
|3/5
|60.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|0
|0
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|5
|D. Saric *
|20:21
|11
|4/9
|44.4%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|8
|9
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|1
|13
|9
|G. Papagiannis
|20:06
|8
|4/4
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|10
|11
|D. Russell
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|P. Dozier *
|18:55
|5
|0/1
|0.0%
|1/5
|20.0%
|2/2
|100.0%
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|17
|C. Malcolm
|21:12
|13
|5/10
|50.0%
|0/1
|0.0%
|3/4
|75.0%
|2
|2
|4
|2
|1
|0
|0
|0
|5
|3
|11
|22
|C. Payne *
|11:26
|2
|1/2
|50.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|4
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|2
|23
|D. Mutaf
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|E. Osmani
|21:10
|5
|2/4
|50.0%
|0/2
|0.0%
|1/3
|33.3%
|0
|4
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|4
|32
|M. Strazel
|30:31
|9
|2/4
|50.0%
|0/4
|0.0%
|5/7
|71.4%
|1
|2
|3
|4
|0
|2
|0
|0
|1
|7
|12
|88
|K. Jones *
|18:21
|6
|3/4
|75.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|4
|4
|1
|0
|1
|2
|0
|4
|0
|7
|Team
|200:00
|81
|27/46
|58.7%
|2/18
|11.1%
|21/26
|80.8%
|7
|27
|34
|18
|3
|7
|3
|1
|23
|24
|92
|TOTAL
|200:00
|81
|27/46
|58.7%
|2/18
|11.1%
|21/26
|80.8%
|7
|27
|34
|18
|3
|7
|3
|1
|23
|24
|92
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