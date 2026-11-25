Η Μπασκόνια κράτησε γερά στην αντεπίθεση της Εφές και επικράτησε με 86-81, φτάνοντας στη 2η νίκη της στη Εuroleague.

Νίκη για τη Μπασκόνια σε μια σεζόν που δυσκολεύεται πολύ στη Euroleague. Οι Βάσκοι βρήκαν τις λύσεις κι επικράτησαν με 86-81 της Εφές, η οποία πάλεψε για την ανατροπή στο τέλος. Με αυτόν τον τρόπο πήγαν στο 2-12, αλλά συνεχίζουν να είναι στην τελευταία θέση, τη στιγμή που οι Τούρκοι έπεσαν στο 6-8.

Για την ομάδα του Λάσο πρώτος σκόρερ ήταν ο Λόιντ που πέτυχε 16 πόντους. Στον αντίποδα για τους νικητές ο Ντουάρτε σταμάτησε στους 14 πόντους. Είχε 2/17 τρίποντα η ομάδα από την Τουρκία.

Μπασκόνια - Εφές: Το ματς

Στο πρώτο δεκάλεπτο καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο σκορ, με τον Γιοκσίμοβιτς να ισοφαρίζει σε 16-16, δύο λεπτά πριν τελειώσει η περίοδος. Ο Λόιντ με τρεις ελεύθερες βολές ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το 19-21 στο 10'.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης έκανε το 37-42 στο 18', φτάνοντας τους οκτώ πόντους, ενώ ο Μάλκολμ λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε αποδυτήρια για το ημίχρονο, έγραψε το 41-46.

O Λόουσον έκανε το 61-52 στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, ενώ ο Ντουάρτε εκτόξευσε τη διαφορά στους 15 για το 68-53 της Μπασκόνια στο 27'. H Eφές δεν παράτησε το ματς, με τον Σάριτς να μειώνει σε 82-80 στα 16 δευτερόλεπτα. Ο Γιοκσίμοβιτς με δύο βολές έκανε το 84-80 και κλείδωσε τη νίκη της ομάδας του.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 41-46, 70-57, 86-81

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… είχε παραπάνω ριμπάουντ η Μπασκόνια (42 αντί 34), ενώ υποχρέωσε την Εφές να σουτάρει με 2/17 τρίποντα.

MVP O… Nτουάρτε με 14 πόντους και ο Περέν με 11 πόντους και 12 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Σίμονς με 12 πόντους και Γιοκσίμοβιτς με 12, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Λόιντ σταμάτησε στους 16 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Πέιν που έμεινε χαμηλά στους 2 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 2/17 τρίποντα της Εφές

Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz 2PT FG 3PT FG FT REB BLK Fouls Head coach: Velimir Perasovic MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F A C D PIR +/- # Players 1 A. Lawson * 19:25 5 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 4 2 K. Simmons * 24:55 12 2/3 66.7% 2/5 40.0% 2/2 100.0% 0 2 2 4 0 1 0 0 4 3 12 3 D. Stewart * 15:01 7 2/6 33.3% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1 2 3 0 0 1 0 2 1 0 1 5 C. Duarte 19:20 14 1/3 33.3% 4/7 57.1% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 6 6 S. Joksimovic 22:56 12 1/4 25.0% 1/4 25.0% 7/9 77.8% 1 5 6 6 0 2 1 0 2 6 19 7 R. Kurucs 08:23 2 0/1 0.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 10 M. Spagnolo 13:33 8 3/3 100.0% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 1 4 5 1 0 0 0 0 2 2 13 11 R. Smits * 28:41 7 0/0 0.0% 2/4 50.0% 1/4 25.0% 3 2 5 1 1 2 0 0 4 2 5 12 D. Baugh 05:34 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1 25 C. Frisch 02:40 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 34 K. Kamenjas * 15:21 8 3/6 50.0% 0/1 0.0% 2/3 66.7% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 3 5 52 Z. Perrin 24:11 11 4/6 66.7% 0/0 0.0% 3/5 60.0% 5 7 12 1 0 1 0 1 2 4 20 Team 200:00 86 17/36 47.2% 11/28 39.3% 19/27 70.4% 13 29 42 14 2 10 1 3 23 23 88 TOTAL 200:00 86 17/36 47.2% 11/28 39.3% 19/27 70.4% 13 29 42 14 2 10 1 3 23 23 88