Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών γεγονότων της ημέρας (25/11).

Τετάρτη σήμερα (25/11) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων είναι πλούσιο με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και φυσικά ελληνικό ενδιαφέρον.

Η αρχή γίνεται στο YouTube του Gazzetta (13:30), όπου οι Galacticos by Elabet θα σχολιάσουν την ήττα της ΑΕΚ στο Κόμο και τα παιχνίδια που έρχονται για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ. Στις 15:45 ακολουθεί το Q&A.

Όσον αφορά τη δράση, στις 16:30 (ΕΡΤ2 Σπορ) η Εθνική μας ομάδα κάτω των 17 αντιμετωπίζει το Κατάρ, στην αυλαία της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ. Στις 18:30 (YouTube Gazzetta) έχουμε το Gazzetta Magazino με περαιτέρω σχολιασμό των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, ενώ στις 19:45 (Magenta Sport 3) η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από την Σαμπάχ για το Champions League.

Στις 21:15 (Novasports Prime) ο Ολυμπιακός περιμένει στη Sunel Arena τη Χάποελ Τελ Αβίβ, θέλοντας την 11η του νίκη σε 14 παιχνίδια της Euroleague. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ενδιαφέροντα ματς σε Euroleague και Champions League, με το Παρί Σεν Ζερμέν - Ρόμα (22:00, MEGA/Magenta Sport 2) να ξεχωρίζει.

Η... αυλαία πέφτει στις 23:00 στο YouTube του Gazzetta, όπου η παρέα του Gazz Floor by Novibet θα σχολιάσει τόσο την αναμέτρηση των Πειραιωτών, όσο και τα παιχνίδια που έρχονται.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας