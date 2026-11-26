Σύμφωνα με ιταλική πηγή, Ρεάλ, Παναθηναϊκός, Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια «γλυκοκοιτάζουν» τον Αλιού Ντιαρά της Βίρτους Μπολόνια.

Σε «μήλον της έριδος» πάει να μετατραπεί ο Αλιού Ντιαρά της Βίρτους Μπολόνια! O 25χρονος σέντερ, που είναι η αποκάλυψη της ιταλικής ομάδας τη φετινή σεζόν, βρίσκεται στο στόχαστρο των Παναθηναϊκού, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια, όπως αναφέρει η «Corriere Di Bologna».

Ο Ντιαρά μετρά φέτος 12.1 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 1.9 μπλοκ ανά αγώνα, όντας ένας εκ των κορυφαίων στη διοργάνωση στα ριμπάουντ και στα μπλοκ. Το συμβόλαιό του εκπνέει το προσεχές καλοκαίρι και οι προαναφερθείσες ομάδες τον έχουν βάλει στο... μάτι για την ενίσχυση της frontline τους.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, οι «Πράσινοι» ενδιαφέρονται να τον εντάξουν στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας, στη σεζόν που διανύουμε.