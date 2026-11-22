Βίρτους Μπολόνια - Ρόμα BC 117-110: Με τον Καρ… οδηγό πήραν τη ματσάρα
Σε ματσάρα που εξελίχθηκε στην Μπολόνια, η Βίρτους επικράτησε της Ρόμα BC με 117-110.
Η ομάδα του Μουμπρού ξεκίνησε εμφατικά στην αναμέτρηση και μπόρεσε να ξεφύγει με 17 πόντους (37-20, 10'), σκοράροντας 37 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.
Στο μεγαλύτερο διάστημα του δευτέρου δεκαλέπτου οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, ενώ στην τρίτη περίοδο η ομάδα της Ρώμη μπόρεσε να πλησιάσει, κάνοντας... θρίλερ το φινάλε.
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Στην 4η και τελευταία περίοδο η Βίρτους πρωταγωνίστησε και έχοντας ως μπροστάρη τον Καρ μπόρεσε να πανηγυρίσει το θετικό αποτέλεσμα στο φινάλε.
Ο Καναδός γκαρντ ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 27 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ, σε 24 λεπτά συμμετοχής.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μάνιον που πέτυχε double-double, έχοντας 26 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 37-20, 59-55, 83-88,117-110
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