Η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε της Ρόμα BC με 117-110 για την 9 αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, έχοντας ως μπροστάρη τον Μάρκους Καρ.

Σε ματσάρα που εξελίχθηκε στην Μπολόνια, η Βίρτους επικράτησε της Ρόμα BC με 117-110.

Η ομάδα του Μουμπρού ξεκίνησε εμφατικά στην αναμέτρηση και μπόρεσε να ξεφύγει με 17 πόντους (37-20, 10'), σκοράροντας 37 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

Στο μεγαλύτερο διάστημα του δευτέρου δεκαλέπτου οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, ενώ στην τρίτη περίοδο η ομάδα της Ρώμη μπόρεσε να πλησιάσει, κάνοντας... θρίλερ το φινάλε.

Στην 4η και τελευταία περίοδο η Βίρτους πρωταγωνίστησε και έχοντας ως μπροστάρη τον Καρ μπόρεσε να πανηγυρίσει το θετικό αποτέλεσμα στο φινάλε.

Ο Καναδός γκαρντ ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 27 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ, σε 24 λεπτά συμμετοχής.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μάνιον που πέτυχε double-double, έχοντας 26 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 37-20, 59-55, 83-88,117-110

