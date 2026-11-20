Βίρτους Μπολόνια: Επιστρέφει ο Αβούντου Αμπάς
Νέο σταθμό στην καριέρα του έχει πλέον ο Αβούντου Αμπάς (1993, 2.01μ.), καθώς η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την ένταξή του στο δυναμικό της, λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της αποχώρησής του από την Ντουμπάι.
Πρόκειται για γνώριμη επιστροφή για τον 33χρονο διεθνή Ιταλό, ο οποίος έχει φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας της Μπολόνια, έχοντας αγωνιστεί σε αυτή για δύο συνεχόμενες σεζόν, από το 2022 έως το 2024. Στην EuroLeague της σεζόν 2025-26 κατέγραψε κατά μέσο όρο 3,2 πόντους και 1,5 ριμπάουντ.
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𝐀𝐖𝐔𝐃𝐔 𝐀𝐁𝐀𝐒𝐒. 𝐴 𝑛𝑒𝑤 𝑐ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟. Awudu Abass è ⚪️⚫️ https://t.co/m539KsiWPV— Virtus Bologna (@VirtusBo) November 20, 2026
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