Η Βίρτους Μπολόνια προχώρησε στην προσθήκη του Αβούντου Αμπάς, με τον Ιταλό φόργουορντ να επιστρέφει στην ομάδα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Ντουμπάι.

Νέο σταθμό στην καριέρα του έχει πλέον ο Αβούντου Αμπάς (1993, 2.01μ.), καθώς η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την ένταξή του στο δυναμικό της, λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της αποχώρησής του από την Ντουμπάι.

Πρόκειται για γνώριμη επιστροφή για τον 33χρονο διεθνή Ιταλό, ο οποίος έχει φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας της Μπολόνια, έχοντας αγωνιστεί σε αυτή για δύο συνεχόμενες σεζόν, από το 2022 έως το 2024. Στην EuroLeague της σεζόν 2025-26 κατέγραψε κατά μέσο όρο 3,2 πόντους και 1,5 ριμπάουντ.