Η τρομερή Βίρτους Μπολόνια... άλωσε το Βελιγράδι, διαλύοντας τον Ερυθρό Αστέρα με 108-84 για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Επιστροφή στις νίκες για τη Βίρτους Μπολόνια στη EuroLeague, αφού μετά την ήττα από τη Βαλένθια... ισοπέδωσε τον Ερυθρό Αστέρα μέσα στη Σερβία με 108-84 .

Η ομάδα του Μούμπρου ήταν κυρίαρχη σε όλο το διάστημα της αναμέτρησης, έχοντας διψήφιες διαφορές με το μέρος της και μπόρεσε να πανηγυρίσει άνετα την 8η νίκη της στη διοργάνωση.

MVP του αγώνα ο Αλιού Ντιαρά, που ολοκλήρωσε το ματς, έχοντας 13 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Για τους Σέρβους ξεχώρισε ο Μονέκε με 20 πόντους.

Ερυθρός Αστέρας - Βίρτους Μπολόνια: Η εξέλιξη του αγώνα

Οι παίκτες της Βίρτους Μπολόνια εκμεταλλεύτηκαν την καλή κυκλοφορία της μπάλας στο πρώτο τρίλεπτο (4 ασίστ, 3') και μπόρεσαν να αποκτήσουν προβάδισμα οκτώ πόντων (4-12, 3').

Με την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου η ομάδα του Μουμπρού συνέχισε να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, κυριαρχώντας και στα ριμπάουντ (10-15) και διατήρησε το υπέρ της προβάδισμα (17-23, 10').

Kramer finds Koloko... You know the result 🔥 #MotorolaMagicMoment @Moto I @kkcrvenazvezda https://t.co/GrR7nkRUq6 — EuroLeague (@EuroLeague) November 24, 2026

Η ιταλική ομάδα συνέχισε να έχει το πάνω «χέρι» και στα πρώτα λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου, ενώ πήρε... αέρα και 10 πόντων (26-36, 14'), μετά από καλάθι του Ντιούφ.

Οι γηπεδούχοι μέσω της άμυνάς τους μπόρεσαν να βρουν ρυθμό και στην επίθεση και να αντιδράσουν, μειώνοντας στους τρεις πόντους (37-40, 17'), ωστόσο το σύνολο του Μουμπρού πραγματοποίησε επιμέρους σερί (4-9) στο φινάλε της δεύτερης περιόδου και πήρε... αέρα 9 πόντων στα αποδυτήρια (41-50, 20').

Class is permanent. Daniel Hackett with the HT Buzzer Beater in Belgrade 🚨 #MotorolaMagicMoment @Moto I @VirtusBo https://t.co/PwbLmM9Zus November 24, 2026

Μετά την ανάπαυλα η Βίρτους συνέχισε να είναι κυρίαρχη με τον Καρ να ευστοχεί και να διατηρεί το διψήφιο προβάδισμα για την ομάδα του (49-59, 25'), ενώ λίγο αργότερα ο Άλστον διαμόρφωσε το (52-64, 26'). Το σερί της ομάδας από την Μπολόνια δεν σταματούσε, με το επιμέρους σκορ να είναι (0-10)...εκτοξεύοντας την απόσταση του σκορ στους 22 πόντους (52-74, 28').

Στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου ο Τζόουνς έδωσε... ανάσα στον Ερυθρό Αστέρα, σκοράροντας και μπόρεσε να μειώσει στους 15 (63-78, 31'), όμως οι φιλοξενούμενοι είχαν άμεση απάντηση και έστειλαν εκ νέου τη διαφορά στους 20 (63-83, 32')

Τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τη Βίρτους να έχει «καθαρίσει» το παιχνίδι και να φτάνει άνετα προς την 6η νίκη της στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 41-50, 61-78, 84-108

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Ήταν κυρίραχη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

MVP ΗΤΑΝ Ο...Αλιού Ντιαρά με 13 πόντους (3/5 δίποντα, 7/9 βολές), 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...Έντουαρντς και ο Άλστον με 15 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...Πολύ καλός ο Μονέκε με 20 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Οι περισσότεροι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα, που δεν ανταπεξήλθαν στις απαιτήσεις του αγώνα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Τα 44 ριμπάουντ της Βίρτους, έναντι των 30 του Ερυθρού Αστέρα.

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 J. Motley 14:42 2 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 1 4 5 2 0 0 0 4 1 C. Jones * 18:30 6 3/9 33.3% 3/7 42.9% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 6 0 1 1 9 3 N. Weiler-Babb 13:52 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 2 1 1 0 3 6 J. Butler 17:13 17 7/13 53.8% 5/8 62.5% 2/5 40% 1/1 100% 0 0 0 3 1 1 0 10 7 D. Davidovac 08:15 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 2 11 T. Carter 15:44 2 0/4 0% 0/2 0% 0/2 0% 2/2 100% 0 2 2 3 2 0 0 0 13 O. Dobric 18:50 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 1 33 J. Nwora * 23:16 12 6/12 50% 6/9 66.7% 0/3 0% 0/0 0% 3 4 7 1 1 0 0 17 35 C. Koloko * 12:15 8 4/9 44.4% 4/8 50% 0/1 0% 0/0 0% 2 3 5 0 0 0 0 7 37 S. Ojeleye 15:51 5 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 0 0 1 0 0 0 4 44 D. Kramer 12:35 2 1/3 33.3% 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 2 1 5 95 C. Moneke * 28:57 20 9/11 81.8% 8/9 88.9% 1/2 50% 1/3 33.3% 0 3 3 1 2 0 0 19 TOTAL 200:00 84 36/71 50.7% 30/49 61.2% 6/22 27.3% 6/8 75% 7 23 30 20 11 5 2 83