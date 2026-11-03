Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Βίρτους Μπολόνια για τον Αλιού Ντιαρά, η οποία δεν έγινε αποδεκτή.

Ο Παναθηναϊκός κοιτάει πάντα την αγορά, άμα βρεθεί κάποια καλή ευκαιρία, προκειμένου να ενισχυθεί στη θέση του σέντερ. Ένα όνομα που ακούγεται έντονα για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είναι αυτό του Αλιού Ντιαρά.

Ο νεαρός σέντερ από το Μάλι, έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στη EuroLeague. Σύμφωνα με το «backdoor podcast», ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στην Μπολόνια για τον παίκτη, η οποία δεν έγινε αποδεκτή, καθώς οι Ιταλοί θεωρούν ότι τα 450 χιλιάδες ευρώ, δεν είναι καλό ποσό, για έναν βασικό τους παίκτη στα μέσα της σεζόν. Ωστόσο, παρά το δημοσίευμα, από πλευράς των «πρασίνων» δεν έχει γίνει καμία πρόταση ή προσέγγιση.

Όπως αναφέραμε στο «Gazz Floor» της Τρίτης (03/11), ο Παναθηναϊκός, θα πάρει παίκτη αν βρει τον κατάλληλο που θα «τικάρει» όλα τα κουτάκια, στα θέλω της ομάδας.

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«Ο Παναθηναϊκός ήρθε πράγματι σε επαφή με τη Βίρτους για να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τον Αλιού Ντιαρά. Δεν επρόκειτο απλώς για μια διερευνητική κίνηση, καθώς υπήρχε η πραγματική πρόθεση να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, ακόμη και μέσα στις τελευταίες εβδομάδες.

Κατατέθηκε, μάλιστα, πρόταση εξαγοράς του παίκτη ύψους περίπου 450.000 ευρώ — ένα ποσό διόλου ευκαταφρόνητο, το οποίο όμως κρίθηκε ανεπαρκές από τον ιταλικό σύλλογο, καθώς δεν θα ήταν διατεθειμένος να αποχωριστεί έναν από τους κορυφαίους (αν όχι τον κορυφαίο) σέντερ της Ευρωλίγκας, και μάλιστα εν μέσω της σεζόν (τον Νοέμβριο).

Εύλογα συμπεραίνει κανείς ότι, αν ο Παναθηναϊκός επιθυμούσε να αποκτήσει τον παίκτη κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, το ποσό της εξαγοράς θα έπρεπε να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ. Προς το παρόν, η στάση της Βίρτους είναι κατηγορηματική: ο Ντιαρά δεν πρόκειται να μετακινηθεί. Ωστόσο, το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού υπήρξε υπαρκτό και ειλικρινές».