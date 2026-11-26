Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα πρόστιμα που έχει δεχτεί ο ίδιος, καθώς και για τις αποφάσεις.

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάπεολ Τελ Αβίβ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε θέση για τα πρόστιμα που έχει δεχτεί ο ίδιος.

Συγκεκριμένα ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» τόνισε:

«Έχω περίπου επτά καταγγελίες το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει κάποιος λόγος να πληρώνωνω του κόσμου τα λεφτά κάθε φορά. Πλήρωσα μόνος μου πρόστιμο 50.000 ευρώ επειδή μίλησα άσχημα στα αποδυτήρια Κάποιος με κατέγραψε κρυφά. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο για μια βρισιά. Είναι γνωστό αυτό που συνέβη. Έχετε ξανακούσει 50.000 ευρώ για μια βρισιά; Η οποία δεν απευθύνθηκα σε κανέναν.

Έκαναν έναν διακανονισμό με το ελληνικό Δημόσιο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι, όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός έχασε τον τίτλο και έσπασε το γήπεδο, δεν έχω ξαναδεί να μην έχουν ολοκληρωθεί οι τελικοί και να μην τιμωρείται η ομάδα την επόμενη χρονιά.

Όταν δεν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα στο ΣΕΦ το 2013, μετά την κατάκτηση της EuroLeague από εμάς, την επόμενη χρονιά ξεκινήσαμε με -2 βαθμούς.

Δεν έχω καταλάβει κάποια πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτά τα ζητήματα».