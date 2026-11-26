Διαβάστε όλα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου σε ερώτηση που δέχτηκε για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου τοποθετήθηκε για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός τόνισε για τον διεθνή γκαρντ:

«Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για να τον περιμένουμε. Το είπαμε από την αρχή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα που καταθέτει την ψυχή της στο γήπεδο, κι εμείς ασχολούμαστε με tweets, stories και οτιδήποτε άλλο.

Συγγνώμη, αλλά εγώ είμαι εδώ για τους αθλητές που ματώνουν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αν το κάνει ο Τάιλερ, με μεγάλη μου χαρά θα τον υποστηρίξω όσο μπορώ.

Από εκεί και πέρα, έχω εκπλαγεί με την κατεύθυνση που παίρνουν τα σάιτ. Αυτή τη στιγμή πουλάει ό,τι πιο κίτρινο υπάρχει κυριαρχεί παντού. Όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή. Ο κόσμος αυτό θέλει και καταλαβαίνω γιατί το κάνουν τα σάιτ.

Ό,τι είναι πιο σάπιο πουλάει. Αυτό θέλει ο κόσμος; Εμείς, πάντως, θέλουμε να μείνουμε έξω από όλο αυτό».