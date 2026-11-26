Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του μετά τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ και στη συνέχεια ο Ανδρέας Γκατζούλης ανακοίνωσε τέσσερις μέρες ρεπό.

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ ο Γιώργος Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του, λέγοντάς τους «Έχετε πολλά κότσια».

Στη συνέχεια ο γυμναστής της ομάδας του Πειραιά, Ανδρέας Γκατζούλης, ανακοίνωσε τέσσερις μέρες ρεπό με τους παίκτες να πανηγυρίζουν.