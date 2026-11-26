Μπαρτζώκας: Η ομιλία του στα αποδυτήρια και το πάρτι μετά το ρεπό
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του μετά τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ και στη συνέχεια ο Ανδρέας Γκατζούλης ανακοίνωσε τέσσερις μέρες ρεπό.
Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ ο Γιώργος Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του, λέγοντάς τους «Έχετε πολλά κότσια».
Στη συνέχεια ο γυμναστής της ομάδας του Πειραιά, Ανδρέας Γκατζούλης, ανακοίνωσε τέσσερις μέρες ρεπό με τους παίκτες να πανηγυρίζουν.
Δείτε το βίντεο:
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
@Photo credits: youtube_olympiacosbc
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.